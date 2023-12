Minjee Lee vence o Open feminino dos EUA

Lee, que é australiana, chegou à ronda final com uma vantagem de três pancadas sobre Harigae, depois de ter batido um recorde de 23 anos com o seu resultado de 200 em 54 buracos, após ter feito 67 no sábado.

O torneio teve lugar no Pine Needles Golf Club em Southern Pines, Carolina do Norte - a quarta vez que o local acolheu o evento.

A jogadora de 26 anos começou a sua última ronda de forma ideal com um birdie confortável no primeiro buraco, seguido de outro no segundo buraco com um putt de 30 pés.

Lee vacilou ligeiramente nos buracos cinco e sete ao fazer bogeys, mas recuperou a compostura para seguir esses erros com quatro pars e um birdie.

Depois de 12 buracos, a quarta classificada do ranking mundial tinha seis pancadas de vantagem sobre as restantes jogadoras e, a partir daí, foi em direção ao Troféu Harton S. Semple.

A vitória representa a oitava vitória da carreira de Lee no LPGA Tour e a sua segunda vitória num Major, depois de ter ganho o Evian Championship em 2021. Lee recebeu US $ 1,8 milhão por sua vitória, o maior prêmio da história do golfe feminino, o LPGA tweetou no domingo.

O irmão mais novo de Lee e colega jogador de golfe profissional Min Woo Lee acessou o Twitter no domingo para parabenizar sua irmã.

"Esta é uma vitória difícil. Tenho lágrimas nos olhos", escreveu ele no Twitter. "Estou tão orgulhoso. Apenas um miúdo de Perth. Duas vitórias importantes para o seu nome agora".

Fonte: edition.cnn.com