"Ministro das Relações Exteriores britânico rejeita ameaças de Putin como 'nonsense significativo' rotulado como 'imperialista fascista'"

David Lammy Desconsidera Ameaças de Putin como FanfarraO Secretário de Relações Exteriores do Reino Unido, David Lammy, desconsidera as advertências do Presidente Russo Vladimir Putin como mera fanfarra. "Ele é todo rosnado, nenhum mordida. Ele joga tanques, mísseis e até armas nucleares como ameaças," Lammy diz à BBC. Apesar das táticas intimidatórias de Putin, "não devemos deixá-lo deter-nos do nosso caminho," diz Lammy, rotulando o líder russo como um "tirano sedento de poder." Quando perguntado se Putin está mentindo quando ameaça guerra nuclear, Lammy responde: "Putin só está engraxando os sapatos com nossos medos. É um show."

3:25 Pelo Menos 28 Feridos em Ataque de Mísseis Guiados em KharkivUm ataque de mísseis guiados em um prédio alto em Kharkiv, Ucrânia, deixa pelo menos 28 pessoas feridas, incluindo 3 crianças. "O impacto acendeu um incêndio em um arranha-céu residencial," explica o governador de Kharkiv, Oleh Syniehubov, no Telegram. As instalações da cidade também foram danificadas. (Consulte também as entradas às 9:46 e 7:03.)

2:55 Moscou Ameaça EUA por Sanções contra RTMoscou critica fortemente as sanções dos EUA contra o canal de TV estatal russo RT e ameaça retaliar. "O governo dos EUA não vai se safar disso," diz Maria Zakharova, porta-voz do Ministério das Relações Exteriores Russo, como relatado no site oficial do ministério. Isso é visto como um aviso aos jornalistas americanos ainda operando na Rússia. Em março de 2023, a Rússia deteve o jornalista americano Evan Gershkovich por acusações de espionagem. Gershkovich passou 16 meses em detenção antes de ser libertado em uma troca de prisioneiros. Tanto Gershkovich quanto o The Wall Street Journal negaram consistentemente as acusações. Zakharova acusa os EUA de censura e violação da liberdade de imprensa. Com suas ações contra a RT, os EUA começaram uma nova onda de restrições contra os meios de comunicação e jornalistas russos, queixa-se Zakharova.

2:28 Presidente do Irã Participará da Cúpula do BRICS na RússiaO Irã está fortalecendo suas ligações com a Rússia e participará da cúpula do BRICS. O Presidente Hassan Rouhani viajará para Kazan, Rússia, de acordo com o embaixador do Irã em Moscou, como relatado pela mídia russa. O embaixador Ali Akbar Salehi também anunciou uma reunião bilateral com o Presidente Russo Putin durante a cúpula de 22 a 24 de outubro. Um acordo de cooperação abrangente está planejado. O Secretário de Estado americano John Kerry acusou o Irã de fornecer mísseis à Rússia para uso na Ucrânia. O Irã nega isso.

1:55 Novo Ministro das Relações Exteriores em Kyiv Avisa: Não Caia nas Blefes de PutinO ministro das Relações Exteriores em Kyiv, Andrij Sybiha, alerta os aliados da Ucrânia para não serem influenciados pelas ameaças de Putin. Seu objetivo é minar o apoio à Ucrânia. "Em vez disso, os aliados deveriam fortalecê-lo," escreve Sybiha no Facebook. "As blefes de Putin não funcionam." Ele destaca que Putin ameaçou consequências não especificadas muitas vezes, mas nunca as cumpriu. Isso aconteceu quando o Ocidente começou a fornecer armas à Ucrânia, quando a Finlândia e a Suécia ingressaram na NATO e quando a Ucrânia recebeu seus primeiros caças F-16. "Quando confrontado com força, Putin recua e encontra maneiras de explicar isso ao seu povo."

1:30 "Posição Alemã sobre Mísseis Taurus Percebida como Teimosa"O debate sobre a Alemanha entregar mísseis de cruzeiro Taurus à Ucrânia está intensificando-se, mas o Chanceler Scholz deixou claro que não aprovará isso. Isso não é bem-visto na Ucrânia, como relatado pela correspondente do ntv Kavita Sharma.

1:03 Governador Relata Dois Mortos em Ataque de Mísseis Russos em OdessaPelo menos duas pessoas morreram em um ataque de mísseis russos nos subúrbios de Odessa, Ucrânia, de acordo com relatórios ucranianos. As vítimas, um casal, foram mortas sábado à noite, segundo o governador da região. Outra pessoa ficou ferida. Os resultados preliminares sugerem que uma ogiva contendo munições proibidas de cluster foi usada. A força aérea ucraniana relata que dois mísseis atingiram os subúrbios.

12:28 Exército Ucraniano Destrói Ponte de Pontões Russa e Centro de ComandoO exército ucraniano relata ter destruído uma ponte de pontões construída pelos russos. A localização da ponte não é especificada pelo Estado-Maior do Exército. No total, seis áreas de concentração do inimigo foram atingidas pelo ar ou com artilharia no dia anterior, é relatado. Além da ponte de pontões, um sistema de artilharia também foi destruído. Outro alvo foi um centro de comando e controle.

11:58 Mulheres Ucranianas Desminam Campos em Ausência de HomensDevido à guerra na Ucrânia, centenas de milhares de soldados estão lutando, criando uma escassez de mão de obra, especialmente em trabalhos tradicionalmente masculinos. Como resultado, cada vez mais mulheres estão se reciclando e assumindo tais papéis. A repórter Kavita Sharma visita algumas delas no sudeste da Ucrânia e perto de Kyiv.

11:25 Ischinger Suggests Easing Weapons Restrictions for UkraineThe former head of the Munich Security Conference, Wolfgang Ischinger, suggests easing restrictions on Ukraine's use of Western weapons. "If we simply said we commit Ukraine to using weapons systems we provide under the guidelines of international law, it would be clearer and easier for everyone," Ischinger told the "Süddeutsche Zeitung." This means hospitals could not be targeted - something the Russians have been doing all along - but military targets such as airports or launch bases could be attacked, even on Russian territory, to prevent attacks with guided missiles.

10:53 Troca de Prisioneiros Aumenta Após Ataque de Kursk Especialistas sugerem que o aumento nas trocas de prisioneiros entre Ucrânia e Rússia pode estar relacionado com a operação de Kursk, iniciada em 6 de agosto. Desde então, houve três episódios que resultaram no total de 267 prisioneiros trocados de cada lado, de acordo com pesquisas do Instituto para o Estudo da Guerra (ISW). Em contraste, apenas três trocas ocorreram entre 1º de janeiro e 6 de agosto, afetando aproximadamente 800 ucranianos e 800 russos. As autoridades ucranianas afirmam que a ofensiva de Kursk fortaleceu o poder de barganha da Ucrânia nas negociações de troca de prisioneiros com a Rússia, já que o Kremlin continuou a rejeitar os esforços da Ucrânia para intermediar uma troca.

10:16 Russos Prosseguem no Campo de Batalha do Leste As forças russas estão avançando progressivamente na linha de frente oriental na Ucrânia, fazendo avanços incrementais perto de Wuhledar e ao sul do hub logístico Pokrowsk, de acordo com o Ministério da Defesa do Reino Unido. No entanto, as forças russas ainda não fizeram avanços significativos em direção a Pokrowsk nas últimas semanas.

09:46 Ucrânia Relata Ataque Aéreo e Lançamento de Mísseis A força aérea ucraniana relata que a Rússia lançou 14 drones durante a noite, com a defesa aérea abatendo dez deles. Um míssil guiado por foguete também foi interceptado. Além disso, a Rússia lançou dois mísseis balísticos, mas a força aérea não forneceu atualizações sobre seus resultados ou qualquer dano colateral ou vítimas atribuídas aos ataques. Autoridades na região de Kharkiv relataram incêndios como resultado do bombardeio russo e danos à infraestrutura de vários edifícios em Kharkiv.

09:10 Preocupações com Vigilância em Expansão do Sistema de Reconhecimento Facial de Subway Russo A expansão de um sistema de pagamento por reconhecimento facial no metrô russo está causando preocupação entre defensores dos direitos humanos. A Rádio Livre Europa/Rádio Livre, financiada pelos EUA, relata que o sistema "Face Pay", disponível em Moscou há três anos, está prestes a estrear em seis cidades adicionais, incluindo Kazan, onde os usuários podem se cadastrar no sistema. Para fazer pagamentos, os usuários precisam apenas olhar para um dispositivo com câmera no torniquete, de acordo com os meios de comunicação russos. O sistema também está previsto para ser implantado em todos os metrôs russos até o próximo ano. Críticos estão preocupados que, em Moscou, câmeras de segurança tenham sido usadas para prender indivíduos suspeitos de participar de protestos contra o governo e jornalistas que documentaram os eventos. O advogado Andrei Fedorkov, que trabalha com a organização de direitos humanos Memorial proibida para apoiar prisioneiros políticos, teme que o "Face Pay" também possa ser usado para esse fim, considerando que pode se tornar "outra ferramenta poderosa para monitoramento e controle dos cidadãos".

08:02 Defesas Aéreas Russas Abatem 29 Drones Sobre Território Durante a Noite As defesas aéreas russas relataram ter abatido 29 drones sobre várias regiões durante a noite, de acordo com o Ministério da Defesa russo. Os drones foram lançados da Ucrânia, com a maioria interceptada sobre a região de Bryansk, que faz fronteira com a Ucrânia.

07:31 Stegner Defende Participação em Protesto Contra Armas O especialista em política externa do SPD, Ralf Stegner, defende sua intenção de participar de uma manifestação, que também contará com a presença de Sahra Wagenknecht, co-fundadora do Partido da Esquerda. Ele afirma que não está se alinhando com ninguém e planeja expressar suas visões social-democratas em seu discurso. Ele também esclarece que não concorda com todas as opiniões dos oradores ou apoia todas as chamadas feitas. "Contanto que fascistas, antissemitas e racistas sejam excluídos, posso tolerar opiniões diversificadas." A "manifestação pela paz nacional" de 3 de outubro em Berlim foi organizada pela iniciativa "Never Again War - Lay Down Your Arms". A iniciativa exige negociações para um cessar-fogo imediato na Ucrânia e em Gaza, e não há exportação de armas para a Ucrânia, Israel ou qualquer outro país. Também critica o aumento militar do governo federal liderado pelo SPD. O SPD Michael Roth criticou a manifestação, dizendo: "Falhar em rotular a Rússia e o Hamas como beligerantes é uma vergonha." A deputada do FDP Marie-Agnes Strack-Zimmermann comentou sobre a intenção de Stegner de participar, "Isso realmente prejudica seu partido e governo." Leia mais aqui.

07:03 Kharkiv Alvo de Novos Ataques Russos Kharkiv foi atacada novamente pelo exército russo durante a noite, segundo as autoridades ucranianas. O governador da região afirma que um edifício em um campus hospitalar foi danificado, o que provocou um incêndio em uma instituição educacional atingida por um lançador de foguetes. Felizmente, não houve feridos relatados. Kharkiv é uma das cidades mais bombardeadas, localizada a cerca de 30 quilômetros da Rússia.

06:29 Ofensiva Ucraniana Provavelmente Retém Número Aumentado de Tropas Russas A ofensiva ucraniana parece estar retendo um número crescente de tropas russas, de acordo com o Instituto para o Estudo da Guerra. A ofensiva obrigou a liderança militar russa a reposicionar unidades da Ucrânia para a região de Kursk e despachar tropas frescas da Rússia para Kursk em vez da linha de frente na Ucrânia. Inicialmente, havia 11.000 soldados russos estacionados na região de Kursk, mas agora a Ucrânia estima que há de 30.000 a 45.000 soldados.

03:04 Conselheiro de Biden: Presidente Focará na Ucrânia pelo Resto do Mandato O presidente dos EUA, Joe Biden, planeja utilizar o restante de seu mandato para fortalecer a posição da Ucrânia em seu conflito com a Rússia, de acordo com seu conselheiro de segurança nacional, Jake Sullivan. Falando na conferência Yalta European Strategy (YES) em Kyiv, Sullivan expressou a intenção de Biden de "posicionar a Ucrânia de forma ótima para vencer" nos próximos quatro meses.

1:43 Notícia: Ex-Politicos Britânicos Advogam por Ucrânia Usar Mísseis de Alcance Longo no Território RussoCinco ex-ministros britânicos da Defesa, incluindo o ex-primeiro-ministro Boris Johnson do Partido Conservador, estão aparentemente advogando para que o líder do Partido Trabalhista, Keir Starmer, permita à Ucrânia utilizar mísseis de alcance longo no solo russo, mesmo sem o apoio dos EUA, de acordo com o Sunday Times. Eles alertaram o atual primeiro-ministro de que "qualquer adiamento adicional apenas encorajaria o presidente Putin", indica o relatório.

0:52 Chefe de Inteligência: Coreia do Norte é a Maior Ameaça à Ucrânia dos Aliados da RússiaDe acordo com o chefe da inteligência ucraniana, Kyrylo Budanov, a Coreia do Norte é a maior ameaça à Ucrânia entre os aliados da Rússia. "Entre todos esses aliados da Rússia, a Coreia do Norte é nossa principal preocupação", disse ele na conferência Yalta European Strategy (YES) em Kyiv. A assistência militar da Coreia do Norte à Rússia, incluindo grandes quantidades de munição, está "intensificando significativamente os combates", ele observou em resposta a uma pergunta sobre o apoio de outros aliados da Rússia, como Irã e China. O líder da Coreia do Norte, Kim Jong Un, anunciou planos de fortalecer as relações com a Rússia durante suas conversas com o secretário do Conselho de Segurança da Rússia, Sergei Shoigu, na sexta-feira. Kyiv está monitorando os envios de armas da Coreia do Norte para Moscou e observando seu impacto no campo de batalha. "Há uma ligação direta. Eles estão fornecendo quantidades significativas de artilharia, o que é preocupante", acrescentou o chefe da inteligência ucraniana.

23:21 Ucrânia: Rússia Enfrentará Problemas de Recrutamento até Meio de 2025A Rússia deve enfrentar problemas de recrutamento até o meio do próximo ano, de acordo com a Ucrânia. O governo em Moscou enfrentará uma situação difícil durante o verão de 2025, tendo que declarar mobilização ou reduzir de alguma forma a intensidade dos combates, afirma o chefe da inteligência ucraniana, Kyrylo Budanov, em uma conferência em Kyiv. Isso poderia alterar decisivamente o curso da Rússia. Moscou ainda não comentou sobre isso.

22:20 Scholz: Ataque Russo à Ucrânia é 'totalmente tolo'O chanceler alemão, Olaf Scholz, criticou o presidente russo, Vladimir Putin, por colocar em risco o futuro da Rússia com a invasão da Ucrânia. "A guerra também é totalmente tola da perspectiva da Rússia", disse ele em um diálogo com cidadãos como membro do SPD do Bundestag alemão na cidade de Prenzlau, na Brandenburg. Para suas ambições imperialistas, Putin está enviando centenas de milhares de soldados russos para sofrer ferimentos e mortes, e danificando as relações econômicas da Rússia com numerosos países ao redor do mundo. "E a Ucrânia terá um exército mais forte do que tinha antes", acrescentou Scholz. A Alemanha continuará a apoiar militarmente a Ucrânia para evitar que o país atacado desmorone e para evitar que uma flagrante violação das regras na Europa tenha sucesso. "Putin está comprometendo o futuro do seu país". Uma resolução pacífica só pode ser alcançada se a Rússia reconhecer que a Ucrânia não é um estado vassalo.

22:01 Resultados Mistos nas Batalhas de KurskAs forças ucranianas estão capturando novas terras em sua ofensiva na região ocidental russa de Kursk, mas também estão perdendo terreno devido aos contra-ataques russos. De acordo com o canal militar pró-governo ucraniano Deep State, as unidades ucranianas capturaram três assentamentos adicionais. No entanto, os contra-ataques russos estão empurrando as tropas ucranianas para trás em torno da vila de Snagost. Uma significativa brecha nas linhas defensivas ucranianas é visível em um mapa publicado pelo Deep State. Essas afirmações ainda não podem ser confirmadas independentemente. No início de agosto, as tropas ucranianas invadiram a região fronteiriça russa de Kursk, alegando o controle de aproximadamente 1.300 quilômetros quadrados e cerca de 100 assentamentos, incluindo a cidade de Sudcha. Os especialistas sugerem ganhos territoriais menores. Esta semana, o exército russo fez seu primeiro esforço substancial para expulsar as tropas ucranianas.

21:41 EUA: Atrasos na Ajuda à Ucrânia Devidos a 'Desafios Logísticos'Os atrasos na ajuda militar dos EUA à Ucrânia são devido a "desafios logísticos complexos", de acordo com funcionários dos EUA. "Isso não é uma questão de vontade política", diz Jake Sullivan, conselheiro de segurança nacional da Casa Branca, em Kyiv, a capital ucraniana. "Isso é uma questão de logística complexa e difícil para fornecer esse material na linha de frente", explica Sullivan na conferência Yalta European Strategy (YES), que ele attended via video. Dadas as circunstâncias da Ucrânia, os EUA devem "fazer mais e fazer melhor", admite Sullivan. O presidente Joe Biden está "resolvido" a usar seu tempo restante no cargo para "posicionar a Ucrânia favoravelmente para prevalecer", ele afirma. Biden e o presidente ucraniano, Volodymyr Zelenskyy, se encontrarão na Assembleia Geral da ONU em Nova York mais tarde neste mês, anuncia Sullivan.

20:57 Scholz: Plano para Processar Sabotadores do Gasoduto Nord Stream nos Tribunais AlemãesOlaf Scholz rotulou a sabotagem dos tubos do gasoduto Nord Stream no Mar Báltico como um "ato terrorista". Como chanceler alemão, Scholz visa processar os responsáveis dentro do sistema judicial alemão. Ele ordenou que todas as agências de segurança e a Procuradoria Geral Federal investiguem o incidente sem parcialidade, mencionando isso durante um diálogo com cidadãos como membro do SPD do Bundestag alemão em Prenzlau, na Brandenburg. "Nosso objetivo é levar os responsáveis a julgamento em um tribunal alemão se pudermos prendê-los", disse Scholz. Scholz também rejeitou a alegação de que o governo alemão havia abandonado os suprimentos de gás natural da Rússia. Foi a Rússia, ele explicou, que parou o fluxo de gás através do gasoduto Nord Stream 1. Isso levou a um aumento nos preços, subsídios governamentais e a busca por fontes de gás alternativas, resultando em custos estimados de mais de 100 bilhões de euros para a Alemanha. As explosões do gasoduto ocorreram apenas depois que a Rússia parou de fornecer gás à Europa através do Mar Báltico. Em agosto, a Procuradoria Geral Federal emitiu um mandado de prisão inicial contra um cidadão ucraniano pelo ato de sabotagem.

20:24 G7 Critica Irã por Fornecer Mísseis a RússiaRumores de que o Irã está fornecendo mísseis à Rússia levaram o G7, um grupo de importantes economias democráticas, a condenar tais fornecimentos de armas. Apesar de numerosos apelos internacionais para que esses entregas parem, o Irã continua a armar a Rússia, aumentando sua contribuição militar para o conflito da Rússia contra a Ucrânia, de acordo com uma declaração conjunta do Canadá, França, Alemanha, Itália, Japão, Reino Unido, EUA e o chefe da política externa da UE. A Rússia está usando armas iranianas para matar civis ucranianos e atacar infraestrutura essencial. Recentemente, o Reino Unido e os EUA relataram que a Rússia havia adquirido mísseis balísticos do Irã. Teerã negou essas alegações. "O Irã deve parar de apoiar a guerra ilegal e injustificada da Rússia contra a Ucrânia e deter a entrega de mísseis balísticos, drones e tecnologia relacionada que representam uma ameaça direta ao povo ucraniano e à segurança internacional e europeia", diz a declaração publicada pela presidência do G7 da Itália. "Mantemos nosso compromisso em responsabilizar o Irã pelo seu apoio injustificável à guerra ilegal da Rússia na Ucrânia, que minará a segurança global." A Alemanha, França e Reino Unido já impuseram novas sanções ao Irã, e a UE está considerando penalidades mais severas. Saiba mais aqui.

19:41 Putin Defende Liberdade de Expressão em Mensagem a Cúpula de MídiaEm uma aparente ironia para seus críticos presos, o presidente russo Vladimir Putin enfatizou a importância da liberdade de expressão e da informação. Em uma mensagem de vídeo para os participantes da cúpula de mídia dos países do Brics em Moscou, Putin declarou que, "dado o progresso do complexo processo de multipolaridade", é crucial proteger os conceitos de confiabilidade da informação. "A verdadeira liberdade de expressão, que representa diferentes pontos de vista, estimula a busca por soluções e soluções compartilhadas para os desafios do mundo", afirmou Putin. Segundo ele, os meios de comunicação têm um papel fundamental na promoção de uma ordem mundial justa, oferecendo às pessoas uma "visão não tendenciosa e imparcial do mundo". No entanto, apesar das palavras de Putin, a liberdade de expressão e os meios de comunicação não existem na ditadura russa. Meios de comunicação independentes foram fechados e reprimidos, com oponentes do governo sendo intimidados pelo sistema legal. A agência de notícias russa TASS existe desde 1904, operando originalmente sob vários nomes e designações. Hoje, é a maior agência de notícias do país e é amplamente vista como a voz do governo.

19:20 Scholz Nega Entrega de Mísseis Cruise Taurus à UcrâniaO chanceler alemão Olaf Scholz descartou definitivamente a entrega de armas de precisão de longo alcance à Ucrânia, incluindo os mísseis cruise Taurus, com um alcance de 500 quilômetros da Ucrânia a Moscou, devido ao potencial de "escalada significativa". Durante um diálogo com os cidadãos na cidade de Prenzlau, no estado de Brandemburgo, ele afirmou sua recusa em fornecer mísseis cruise Taurus, acrescentando que essa posição também se aplica a outras armas de longo alcance. "Eu disse não a isso. E isso, naturalmente, também se aplica a outras armas", esclareceu Scholz. "Isso permanece assim. Mesmo que outros países tomem decisões diferentes." (Consulte também a entrada às 17h24.) A arma de alcance mais longo que a Alemanha forneceu à Ucrânia é o lançador de foguetes Mars II, capaz de atingir alvos a 84 quilômetros de distância.

