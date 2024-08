- Ministro da Justiça Mertin compartilha dados estatísticos da aplicação da lei

No domínio dos processos legais, os tribunais da Renânia-Palatinado viram cerca de 30.000 indivíduos enfrentando condenação no ano passado. Esta figura representa uma queda de aproximadamente 2,7% em comparação com o ano anterior. Além disso, os registros mostram que 863 indivíduos foram absolvidos, enquanto 5.309 outras decisões, incluindo suspensões de processos, foram proferidas em 2022. Esses são os principais aspectos que as estatísticas anuais de justiça criminal abrangem. O ministro da Justiça Herbert Mertin (FDP) deve revelar estas estatísticas às 10h30 desta manhã, localizado em Mainz.

A queda nas condenações pode estar potencialmente relacionada a uma redução no número de crimes relatados na Renânia-Palatinado no ano passado. Apesar da queda nas condenações, números significativos de indivíduos ainda enfrentaram a justiça, com suspensões de processos também representando uma parte considerável das decisões.

