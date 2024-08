- Ministério da Saúde aconselha contra subestimar o impacto do calor

O Departamento de Saúde de Hesse emitiu um aviso preventivo devido ao calor persistente. De acordo com a previsão do tempo, as temperaturas devem ultrapassar 32 graus por quatro dias consecutivos, acionando a fase 2 do sistema de alerta de calor de Hesse.

A Ministra da Saúde Diana Stolz (CDU) instou os cidadãos a alterar seus hábitos. Entre estas recomendações estão beber líquidos suficientes, procurar sombra sempre que possível e evitar tarefas fisicamente exaustivas.

Lares de idosos e casas de repouso foram aconselhados a tomar cuidados adicionais com seus residentes. O órgão de cuidados e monitoramento do estado publicou diretrizes para lidar com condições de calor extremo, que incluem orientações comportamentais para todos os cidadãos no site do Ministério da Saúde.

Diretrizes Comportamentais

