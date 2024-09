Mini-dip antecipado no PIB alemão pelas organizações económicas

As instituições econômicas principais do país revisaram sua previsão de taxa de crescimento para baixo. Em vez de um ligeiro aumento de 0.1%, agora se espera uma diminuição mínima de 0.1% no PIB do país neste ano, como indicado em seu relatório de diagnóstico coletivo. A recuperação projetada para 2025 parece mais promissora, embora ainda abaixo do ideal, com uma taxa de crescimento inicial de apenas 0,8%.

Geraldine Dany-Knedlik, do Instituto Alemão de Pesquisa Econômica de Berlim (DIW), explicou que "além do ciclo de baixa, as mudanças estruturais também estão afetando negativamente a economia alemã. Fatores como a descarbonização, a digitalização, a mudança demográfica e aparentemente a competição mais forte das empresas chinesas estão causando mudanças estruturais que prejudicam as perspectivas de crescimento da economia alemã". No ano passado, a Alemanha teve uma queda de 0,1% no PIB, considerando os efeitos de preço e calendário.

Os setores mais afetados são a indústria e, em particular, os setores de investimento e intensivos em energia. "Sua competitividade é afetada pelos custos crescentes de energia e pela intensificação da competição com produtos industriais de alta qualidade da China, que estão deslocando as exportações alemãs globalmente", afirmaram as instituições econômicas. Isso levou a investimentos persistentes baixos.

Taxas de juros elevadas e incertezas exercem pressão

Os especialistas identificaram taxas de juros elevadas e incertezas econômicas e geopolíticas significativas como os principais responsáveis pelo ciclo de baixa, que afetou tanto a atividade de investimento quanto o consumo das famílias. "As famílias estão cada vez mais poupando em vez de investir em novas propriedades residenciais ou bens de consumo", eles declararam.

Os economistas apontam "um renascimento no ciclo econômico em mercados de vendas críticos, como os países europeus vizinhos", como aspectos positivos, que impulsionarão o comércio exterior alemão. No entanto, a fraqueza econômica agora está deixando "impactos mais aparentes" no mercado de trabalho. "Só no final do próximo ano, quando a atividade econômica começar a se recuperar, é que as taxas de desemprego podem começar a diminuir novamente."

As seguintes instituições contribuíram para o diagnóstico coletivo neste outono: DIW, Instituto IFO de Munique em colaboração com o Instituto Austríaco de Pesquisa Econômica, Instituto de Economia Mundial de Kiel, Instituto de Pesquisa Econômica de Halle e Instituto de Pesquisa Econômica de Essen em colaboração com o Instituto de Estudos Avançados de Viena.

