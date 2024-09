- "Minha Criação de Profundidades Infinitas" ou simplesmente, "Minha Criação de Profundidades Infinitas"

Desilusão de Zverev no US Open

Zverev expressou sua decepção após não avançar para as semifinais do US Open. "Isso foi completamente inaceitável da minha parte hoje", disse o jogador de 27 anos após sua derrota de 6-7 (2-7), 6-3, 4-6, 6-7 (3-7) contra o americano Taylor Fritz. "Não tenho explicações agora."

Zverev Analisa Sua Derrota

O campeão olímpico de 2021 perdeu a chance de conquistar seu primeiro título de Grand Slam devido à sua eliminação nas quartas de final em Nova York. "Minha raquete parecia um objeto estranho, sem conexão alguma. Não consigo me lembrar de já ter me sentido assim com meu backhand ao longo da minha carreira", declarou Zverev sobre seu golpe característico. "Isso foi uma primeira vez, e espero que seja a última."

O Caminho da Partida

Zverev cometeu mais erros não forçados com seu forehand do que com seu backhand. Em sua partida contra o número 12 do mundo, o nativo de Hamburgo faltou com uma abordagem pró-ativa, recorrendo a uma jogada passiva em momentos cruciais. Fritz abriu vantagem no primeiro set tiebreak, assegurando as últimas seis pontos consecutivamente com três ases e induzindo erros de Zverev em outras duas ocasiões. Mesmo conquistando o segundo set, Zverev não conseguiu recuperar sua moral, já que Fritz retomou o controle no quarto set e alcançou sua primeira semifinal de Grand Slam.

Análise de Becker sobre a Derrota

"Ele pareceu limitado de alguma forma, jogando como se tivesse o freio de mão engatado. Fisicamente, ele pareceu exausto", disse Boris Becker, especialista em tênis do Sportdeutschland.TV. "A chance de garantir a vaga na final estava lá - e talvez esse medo o tenha segurado."

O Potencial de Zverev no US Open

O esquema do torneio apresentou a Zverev um caminho promissor. O defensor do título Novak Djokovic, da Sérvia, e o bicampeão de Grand Slam deste ano, Carlos Alcaraz, da Espanha, estavam entre as eliminações iniciais. Zverev teria sido um forte candidato na semifinal, e sua vitória anterior contra o atual número 1 do mundo, Jannik Sinner, da Itália, no US Open, lhe deu confiança.

Outra Temporada de Grand Slam Sem Título para Zverev

O trabalho inacabado concluiu outra edição do Grand Slam sem título para Zverev. Ele perdeu na final contra Alcaraz no French Open neste ano e chegou às semifinais no Australian Open. "Mas eu não conquistei nenhum. Isso é tudo o que importa", disse ele amargamente. "Eu tenho 27 anos, farei 28 no ano que vem."

Após sua decepção no US Open, Zverev mencionou que pode nunca mais se sentir tão desconectado com seu backhand como aconteceu durante sua partida contra Fritz na Alemanha.

Apesar da rica história do tênis alemão, Zverev ainda não conquistou um título de Grand Slam, o que resultou em três derrotas consecutivas em torneios principais, incluindo o US Open e o French Open.

