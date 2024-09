Militares ucranianos expressam o sentimento: "A exaustão da guerra nos atingiu"

14:23 Zelensky: Rússia Lança Contraofensiva em Kursk

Segundo o Presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, a Rússia iniciou uma contraofensiva na região fronteiriça de Kursk. Zelensky anunciou isso durante uma conferência de imprensa em Kyiv, acrescentando que as ações do exército russo estão de acordo com a estratégia da Ucrânia. No entanto, ele não forneceu mais detalhes. O Ministério da Defesa da Rússia confirmou que as forças russas reconquistaram dez assentamentos na região de Kursk em apenas dois dias.

13:55 Político Iraniano Critica Relações com a Rússia

Ali Motahari, um político iraniano proeminente e ex-vice-presidente do parlamento, criticou publicamente as relações da Irã com a Rússia. Em uma publicação na plataforma X, Motahari abordou as recentes sanções e tensões diplomáticas. As sanções impostas pela Alemanha, França e Reino Unido são uma resposta à suposta entrega de mísseis balísticos à Rússia. O Ministério das Relações Exteriores do Irã nega veementemente essas alegações.

13:38 Cidade Ucraniana Pokrovsk Parcialmente Sem Água e Gás

A cidade ucraniana de Pokrovsk, localizada na região de Donetsk, agora não tem acesso regular a água potável, e muitos moradores estão sem gás para aquecimento e cozinha. A estação de tratamento de água da cidade foi danificada pelos conflitos em andamento, forçando a cidade a recorrer a mais de 300 poços de emergência perfurados para seu suprimento de água. No dia anterior, os ataques russos destruíram um centro de distribuição de gás, deixando 18.000 moradores de Pokrovsk sem acesso a gás.

13:07 Rússia Provavelmente Exagera o Número de Navios de Guerra

Um relatório do portal de notícias russo independente "Agentstvo" sugere que a Rússia possui apenas metade do número de navios de guerra que afirma. O Ministério da Defesa da Rússia afirma que mais de 400 navios de guerra estão participando do exercício militar de grande escala "Ocean-2024". O "Agentstvo" baseia-se em dados online de projetos como "Classificação Global de Potências Navais 2024" e "RussiaShips.info", que indicam 264 e 299 navios de guerra, respectivamente. Aproximadamente 50 navios e submarinos pertencem à Frota do Mar Negro, que não está participando do exercício. Esta alegação de inflar a força militar não é nova.

12:28 Espionagem Russa Contra a Bundeswehr Aumenta

O relatório anual do Serviço de Contra-Inteligência Militar (MAD) da Alemanha revela que os serviços de inteligência russos aumentaram suas atividades de espionagem contra a ajuda à Ucrânia e a Bundeswehr. Enquanto o interesse russo em estratégia e política militar mudou de estratégico para tático, os serviços russos agora priorizam a obtenção de informações sobre a ajuda militar alemã à Ucrânia. Isso inclui informações sobre rotas de transporte de armas e munições, processos de implantação e táticas de sistemas de armas ocidentais na Ucrânia. Os serviços de inteligência russos também têm como alvo as capacidades da Bundeswehr para defesa territorial e de aliança.

11:52 Munz: Nova Ameaça de "Armas Atômicas em Berlim" Não é uma Coincidência

A Grã-Bretanha e os EUA podem conceder à Ucrânia permissão para atacar território russo, explica o correspondente da NTV Rainer Munz. Isso não é surpreendente, dadas as tentativas passadas do Kremlin de bloquear tais decisões com ameaças. O atual aumento de ameaças sobre o alvo de Berlim com armas atômicas provavelmente é uma resposta a essa possibilidade.

11:15 Relato: Decisão sobre Mísseis de Alcance Longo Não até Duas Semanas

Uma decisão sobre o deployment de mísseis ucranianos de alcance longo na Rússia pode levar algum tempo, segundo o meio de comunicação dos EUA Bloomberg. Uma decisão antecipada antes da reunião da Assembleia Geral da ONU, marcada para 24 de setembro, é considerada improvável. De acordo com o relatório, o Presidente da Ucrânia, Zelensky, deve reiterar sua demanda durante a reunião. Na última quarta-feira, Lammy e o Secretário de Estado dos EUA, Blinken, visitaram Kyiv para discutir os planos de Zelensky para ataques em território russo. Blinken discutirá isso com o Presidente dos EUA, Biden, nesta sexta-feira. O Primeiro-Ministro britânico Starmer se encontrará com Biden no mesmo dia.

10:31 Blinken Chega à Polônia no Retorno de Kyiv

No retorno de Kyiv, o Secretário de Estado dos EUA, Blinken, fez uma parada na Polônia, importante apoiadora da Ucrânia. O objetivo dessas reuniões com o Primeiro-Ministro Tusk e o Presidente Duda é discutir a possível cooperação com a Polônia, o principal ponto de logística para o apoio militar ocidental à Ucrânia. A Polônia aumentou significativamente seus gastos militares desde a invasão russa da Ucrânia e encomendou 96 helicópteros de combate Apache da gigante da defesa dos EUA Boeing no valor de US$ 10 bilhões.

09:59 Ucrânia Relata 64 Drones e 5 Mísseis Russos em Ataques Noturnos

As forças ucranianas afirmam que as forças russas lançaram ataques noturnos à Ucrânia com 5 mísseis e 64 drones de origem iraniana. O exército ucraniano relatou que 44 drones foram interceptados. A autenticidade desses relatórios não pode ser completamente verificada. A defesa aérea na área de Kyiv também estava ativa para derrubar drones que se aproximavam.

09:11 Analista Russo Propõe Enfraquecimento da Posição Nuclear O analista político russo Sergei Karaganov sugere que a Rússia deve demonstrar sua disposição de utilizar armas nucleares como uma mensagem clara. O objetivo principal da estratégia nuclear da Rússia deve ser deixar claro a todos os adversários atuais e potenciais que a Rússia está preparada para utilizar armas nucleares, afirmou Karaganov no jornal russo Kommersant. Em certas circunstâncias, a Rússia poderia executar um ataque nuclear limitado em um país da OTAN sem provocá-lo. Os Estados Unidos estariam se enganando se garantissem proteção nuclear a seus aliados. Anteriormente, Karaganov havia defendido que a Rússia deveria considerar um ataque nuclear preventivo como uma medida de dissuasão. Alguns analistas ocidentais acreditam que Karaganov serve um propósito para o Kremlin ao expressar pontos de vista que preocupam o Ocidente, fazendo com que Putin pareça mais moderado por comparação.

08:46 Ucrânia Espera Aprovação dos EUA para Ataques de Longo Alcance na Rússia Há um crescente otimismo na Ucrânia de que eles poderão em breve receber permissão para lançar ataques mais longe no território russo usando armamentos ocidentais. Durante sua visita a Kyiv, o Secretário de Estado dos EUA insistiu que eles pretendem fornecer "tudo o que a Ucrânia precisa". Parece que já há um sinal verde no Reino Unido:

08:04 Inteligência Ucraniana Registra Abate de Caça Russo Após relatórios de um caça russo Su-30SM ter desaparecido do radar, a inteligência militar ucraniana agora afirma que tropas ucranianas abateram um tal avião durante uma operação no Mar Negro. O Independent de Kyiv relata que o caça de 50 milhões de dólares, estacionado na península da Crimeia, foi abatido por um sistema portátil de defesa aérea.

07:26 Feridos na Massiva Bombardeio Russo em Konotop O número de pessoas feridas no massivo ataque com drones russos à infraestrutura energética de Konotop durante a noite subiu para 14, de acordo com a agência de notícias do governo ucraniano Ukrinform, citando a administração militar regional. Entre os alvos estava um edifício residencial no centro da cidade.

06:42 Refugiados Ucranianos na Alemanha Mantêm Status de Proteção em Visitas Caseiras O Bundestag alemão realizará sua primeira discussão sobre o pacote de segurança planejado pelo governo federal hoje, que inclui medidas como proibição de facas e revogação do status de proteção de solicitantes de asilo que retornam aos seus países de origem. No entanto, há exceções, incluindo para refugiados ucranianos.

06:04 Mídia Estatal Russa Acusa Viés Contra Trump em Debate Vários comentaristas da TV estatal russa acusaram "sabotagem" contra Trump durante o debate televisivo contra Kamala Harris, de acordo com o Independent de Kyiv. Eles argumentam que Trump estava em desvantagem. A checagem dos comentários de Trump também foi criticada. Muitos acreditam que Trump perdeu o debate. Se Trump ganhar as eleições, ele prometeu pôr fim imediato ao conflito na Ucrânia.

04:50 Ataque Russo em Konotop Causa Danos Significativos à Infraestrutura Energética Vários civis ficaram feridos no ataque russo à cidade de Konotop, na região de Sumy. De acordo com o prefeito Artem Semenikhin, o suprimento de água foi brevemente interrompido e foram causados danos significativos à infraestrutura energética, sem um cronograma claro para a restauração da energia nas residências. Houve vários incêndios no centro da cidade e tanto edifícios escolares como residenciais foram danificados. Dois indivíduos foram hospitalizados, um em estado crítico.

03:29 Letônia Aumenta Ajuda Militar à Ucrânia A primeira-ministra da Letônia, Evika Siliņa, anunciou um pacote de assistência militar à Ucrânia durante sua visita a Kyiv, incluindo veículos de combate à infantaria. O primeiro-ministro ucraniano Denys Shmyhal anunciou isso após encontrar-se com Siliņa. Ambos os países também estão considerando expandir a cooperação na indústria de defesa.

01:32 Reino Unido Convoca Empresário Iraniano por Suspeitas de Entregas de Mísseis à Rússia

Em resposta às suspeitas de entregas de mísseis iranianos à Rússia, o Reino Unido convocou um empresário iraniano, de acordo com seu comunicado. "O governo britânico deixou claro que qualquer transferência de mísseis balísticos para a Rússia seria considerada uma séria escalada e provocaria uma resposta firme", diz um comunicado do Ministério das Relações Exteriores de Londres. Na terça-feira, Alemanha, França e Reino Unido impuseram sanções adicionais à Irã em retaliação às suspeitas de entregas de mísseis, especificamente suspendendo os acordos bilaterais de transporte aéreo. Na segunda-feira, a União Europeia se referiu a "informações credíveis" sobre a entrega de mísseis iranianos à Rússia.

00:14 Ucrânia: Rússia Envia Soldados Inexperientes a Vovchansk

De acordo com os relatórios da militar ucraniana, a Rússia está enviando soldados com pouca experiência de combate no front de Kharkiv. Vitalii Sarantsev, porta-voz do grupo operacional-tático das forças em Kharkiv, mencionou que as unidades envolvidas nas operações de ataque em Vovchansk estão mal treinadas. Supõe-se que os reforços recentemente chegados são uma reserva mobilizada pela Rússia. A origem desses reforços permanece incerta, se são ex-prisioneiros ou soldados de outros países como a Ásia Central, África ou Oriente Médio.

22:39 Prefeito do Oeste da Ucrânia Nomeia Inspetores Russófonos

O prefeito da cidade ucraniana ocidental de Ivano-Frankivsk anunciou a nomeação de inspetores para monitorar o crescente uso do russo. "Isso é uma iniciativa cívica e qualquer um pode se tornar um inspetor de linguagem", disse o prefeito Ruslan Martsinkiv à TV NTA. Muitos deslocados internos das regiões do leste da Ucrânia falam russo como sua língua materna. Martsinkiv espera pelo menos 100 desses inspetores de linguagem, com cerca de 50 voluntários já registrados. Ele também forneceu um número de telefone para os cidadãos relatarem falantes de russo em espaços públicos. Devido à guerra, milhões de pessoas, principalmente das regiões russófonas do leste e sul, migraram para o oeste ucraniano de fala ucraniana.

**21:42 Erdogan Pede a Retorn

Presidente turco Recep Tayyip Erdogan insistiu que a Rússia devolva a península da Crimeia, que anexou, à Ucrânia. Erdogan declarou, durante uma mensagem de vídeo para uma reunião da Plataforma da Crimeia, que a Turquia apoia fortemente a soberania territorial e a independência da Ucrânia. Ele enfatizou ainda que a península da Crimeia deve ser devolvida à Ucrânia, de acordo com o direito internacional. A Plataforma da Crimeia, formada em 2021, visa atrair a atenção global para a situação em torno da península anexada.

Atualização às 21:05: Zelenskyy Detalha Plano Militar dos EUA O presidente ucraniano Volodymyr Zelenskyy enfatizou a importância do apoio dos EUA para repelir a invasão russa. Em uma entrevista coletiva em Kyiv, Zelenskyy mencionou que o "plano de vitória" da Ucrânia depende heavily do apoio e da assistência dos EUA e de outros aliados. Os detalhes desse plano serão revelados antes da segunda Conferência da Paz da Ucrânia agendada. Esta estratégia visa fortalecer significativamente a Ucrânia e forçar a Rússia a pôr fim ao conflito. De acordo com a Bloomberg, os EUA exigem um plano definido de Zelenskyy para atacar a Rússia antes de flexibilizar as restrições ao uso de armas ocidentais. Em Kyiv, o secretário de Estado dos EUA, Antony Blinken, e o secretário do Exterior do Reino Unido, Lammy, teriam procurado um plano abrangente para o próximo ano de Zelenskyy para entender melhor os objetivos da Ucrânia.

Blinken Discute a Posição de Biden sobre o Uso de Armas O secretário de Estado dos EUA, Antony Blinken, compartilhou que os EUA estão trabalhando diligentemente para atender às necessidades militares da Ucrânia, incluindo o uso de armas de longo alcance fornecidas pelo Ocidente para atacar alvos dentro da Rússia. Blinken revelou que o presidente dos EUA, Joe Biden, e o primeiro-ministro do Reino Unido, Keir Starmer, discutirão esses pedidos durante sua reunião na sexta-feira. Em uma entrevista coletiva conjunta com o secretário do Exterior do Reino Unido, David Lammy, e o ministro das Relações Exteriores da Ucrânia, Dmytro Kuleba, em Kyiv, Blinken acrescentou: "Estamos correndo contra o tempo para equipar a Ucrânia com tudo o que ela precisa para se defender efetivamente", expressando apoio à vitória da Ucrânia.

