Milhões de pessoas em todo o sul da Califórnia estão sob ameaça de inundações que podem dificultar as viagens antes do fim de semana de férias

O rio atmosférico começou a afetar o sul da Califórnia na quarta-feira, deixando cair entre 2 e 4 polegadas de chuva em toda a região entre o final de terça-feira e o final de quarta-feira.

Mas os piores impactos são esperados na quinta-feira: De acordo com o Serviço Nacional de Meteorologia em Los Angeles, são prováveis totais de precipitação de 2 a 5 polegadas na maior parte do sul da Califórnia. Para além disso, são possíveis entre 5 e 10 polegadas de chuva nos sopés e encostas costeiras viradas a sul, acrescentou o serviço meteorológico.

Os alertas de inundação estão em vigor até quinta-feira à noite para áreas que incluem partes da área de Los Angeles, San Diego, Santa Barbara e Palm Springs. No centro da Califórnia, Bakersfield, Buena Vista, juntamente com partes da Intestate 5, também estão sob vigilância de inundações na quinta-feira. As inundações urbanas também são possíveis em áreas de baixa altitude mais próximas da bacia de Los Angeles, alertou o serviço meteorológico.

"Espera-se que algumas destas inundações sejam significativas e potencialmente fatais, com extensas inundações de estradas, deslizamentos de rochas e de lama, fluxos de detritos perto de cicatrizes de queimadas recentes e inundações significativas de riachos, tudo isto é uma possibilidade desta noite até quinta-feira", alertou o Serviço Nacional de Meteorologia.

Um risco moderado de precipitação excessiva, um nível 3 de 4, também está em vigor na quinta-feira para partes do sul da Califórnia, incluindo a área de Los Angeles. Os totais de precipitação nas zonas mais elevadas a noroeste da área metropolitana de Los Angeles poderão atingir 10 polegadas até quinta-feira à noite, antes de a tempestade sair da região.

A tempestade também trará neve para partes da Sierra Nevada, onde as altitudes mais elevadas estão sob um aviso de tempestade de inverno. Entre 3 e 6 polegadas de queda de neve adicional são possíveis entre 8.000 e 9.000 pés. E até 30 cm de queda de neve adicional é possível acima de 9.000 pés, com rajadas que podem chegar a 45 mph.

No início desta semana, um pequeno tornado atingiu brevemente parte do norte da Califórnia - um evento relativamente infrequente para o estado nesta época do ano. Um tornado EF-1 foi registado na terça-feira à noite em Oroville, cerca de 70 milhas a norte de Sacramento, causando danos em árvores e pequenas estruturas, de acordo com o Serviço Nacional de Meteorologia em Sacramento. O tornado esteve no terreno entre as 17:40 e as 17:42 PT, e não foram registados feridos ou mortos.

De acordo com o Storm Prediction Center, a Califórnia registou uma média de um tornado por mês de dezembro, entre 1998 e 2022.

Leia também:

Fonte: edition.cnn.com