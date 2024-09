- Milhares de pessoas se regozijam em Hamburgo por uma reunião mágica em comemoração à série Harry Potter.

Milhares de fãs de Harry Potter comemoraram o evento "De Volta a Hogwarts" em um domingo. No horário marcado, o evento começou e a plateia irrompeu em aplausos, brandindo suas varinhas. O prefeito de Hamburgo, Peter Tschentscher, também se juntou à festa no palco. Nas oito novelas de J.K. Rowling, o Expresso de Hogwarts parte tradicionalmente da Plataforma 9 3/4 em 1º de setembro, às 11h, sinalizando o início de um novo ano letivo.

Os convidados do evento, que ocorreu no Großmarkt e no Theater am Großmarkt, incluíram a atriz Evanna Lynch (32), famosa por sua interpretação da doce e loira Luna Lovegood nos filmes de Harry Potter, e o narrador de áudiobooks Rufus Beck. Ele recitou passagens de "O Prisioneiro de Azkaban", o terceiro volume da série.

Os participantes do evento também puderam ter uma visão por trás das cortinas da peça "Harry Potter e a Criança Amaldiçoada", assistir a rotinas de coordenação de varinhas e até mesmo conhecer os membros do elenco da próxima produção teatral de Harry Potter, que estreia em Hamburgo a partir de meados de outubro.

Outros fãs que não puderam participar do evento pessoalmente acompanharam os acontecimentos online, compartilhando suas próprias experiências e memórias da série Harry Potter. A barraquinha de mercadorias do evento oferecia uma variedade de itens únicos, como penas artesanais, velas encantadas e cachecóis das casas de Hogwarts para coleção.

