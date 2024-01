Milagre em Haneda: Passageiros descrevem o terror e o alívio após a colisão com o avião da Japan Airlines

O avião de passageiros Airbus A350 tinha colidido com um avião de socorro a vítimas de terramotos na pista - matando cinco pessoas - e a tripulação tinha apenas alguns minutos para garantir que todos os passageiros eram evacuados antes que as chamas consumissem todo o avião.

À medida que o fumo enchia rapidamente a cabina, as assistentes de bordo usavam megafones para acalmar e encurralar os passageiros ansiosos, que escaparam por três saídas em escorregas de emergência.

Todas as 379 pessoas do voo 516 da JAL, incluindo oito crianças com menos de dois anos, foram evacuadas em segurança - um feito que surpreendeu os peritos em aviação e que foi descrito como milagroso por algumas pessoas a bordo.

"Ouvi uma explosão cerca de 10 minutos depois de eu e toda a gente termos saído do avião", disse à Reuters o passageiro Tsubasa Sawada, de 28 anos. "Só posso dizer que foi um milagre, podíamos ter morrido se nos tivéssemos atrasado".

A Japan Airlines disse que quatro dos seus passageiros foram levados para o hospital, mas o pior ferimento registado foi o de uma pessoa que sofreu "contusões".

Cinco dos seis membros da tripulação morreram no segundo avião, um De Havilland Canada DHC-8, de acordo com o ministro dos transportes do Japão, Tetsuo Saito. A emissora pública NHK disse que o capitão do avião estava em estado crítico.

A Japan Airlines está a participar na investigação para determinar os responsáveis pelo acidente mortal, disse aos jornalistas o seu vice-presidente sénior de segurança e proteção empresarial, Tadayuki Tsutsumi.

A companhia aérea afirmou que a sua tripulação tinha autorização para aterrar pelo controlo de tráfego aéreo antes da colisão. O áudio do LiveATC.net parece detalhar a tripulação a ler uma ordem de autorização para a pista 34, dizendo "autorizado a aterrar 34 à direita".

Passageiros a bordo do Airbus A350 e testemunhas da colisão descreveram o terror dando lugar ao alívio quando se tornou claro que todos a bordo sobreviveram.

"Pensei mesmo que ia morrer", disse Sawada, segundo a Reuters.

As incursões na pista, como esta é classificada, são "raras mas podem ser catastróficas", disse Graham Braithwaite, professor de segurança e investigação de acidentes na Universidade de Cranfield, no Reino Unido.

Guy Maestre, originário de França, estava a bordo de um avião adjacente na altura do incidente e descreveu ter ouvido um "grande estrondo".

"Eu estava noutro avião, no lugar da janela. Estávamos a preparar-nos para descolar e ouvimos um grande estrondo. Olhámos das nossas janelas e vimos um enorme rasto de chamas a descer a pista", disse Maestre, que estava de visita ao Japão vindo de Filadélfia, à CNN.

"As chamas foram ficando cada vez mais altas e depois vimos camiões dos bombeiros a passar pela pista".

"Esperava que todos estivessem a salvo", disse, acrescentando que foi "chocante de se ver".

Apesar das imagens horríveis que transmitiram o acidente de fogo, o passageiro Satoshi Yamake disse à CNN que as pessoas dentro do avião não estavam em pânico.

Quando o voo aterrou, Yamake disse que inicialmente não sentiu nada fora do normal.

"Aterrámos normalmente, não sentimos nenhum choque nem nada", disse Yamake no aeroporto de Haneda, depois de ter sido evacuado do acidente.

Acrescentou que viu um incêndio pouco antes de ser anunciada a evacuação do avião.

"Mas depois vimos fogo a sair dos motores e achei estranho. Quando estava a pensar porque é que o fogo estava a arder durante tanto tempo, veio um anúncio a dizer que provavelmente tínhamos batido em alguma coisa na pista e que tínhamos de evacuar o avião", disse Yamake. "Sentia-se o cheiro a fumo, mas os passageiros não estavam em pânico".

Yamake disse que "não estava realmente assustado".

"Uma vez que já aterrámos, estava a pensar que o avião provavelmente não iria explodir nesta altura. Devemos ficar bem, desde que toda a gente saia do avião de forma ordeira".

A tripulação do voo 516 foi elogiada pelas suas reacções rápidas e de cabeça fria que salvaram centenas de vidas.

A Japan Airlines afirmou que a tripulação de cabina utilizou megafones para encaminhar os passageiros para um local seguro, depois de o sistema de anúncios a bordo do avião ter falhado.

Segundo relatos do interior do avião, as assistentes de bordo apelaram à calma e, segundos após a paragem do avião, conseguiram acionar os para-quedas de evacuação e conduzir os passageiros para fora.

"É demasiado cedo para comentar os pormenores do incidente, mas o que é claro é que a tripulação teve um desempenho exemplar", afirmou Steven Erhlich, presidente da PilotsTogether - uma instituição de caridade criada durante a pandemia para apoiar a tripulação.

Erhlich citou o facto de os passageiros do voo terem evacuado sem levar as suas bagagens de mão, o que ajudou a salvar vidas.

"Qualquer atraso na evacuação poderia ter sido catastrófico, tudo por causa de um computador portátil ou de uma mala de mão. Este incidente poderia ter sido muito pior se os passageiros não tivessem dado ouvidos aos avisos para deixarem os seus pertences para trás", afirmou.

A mulher de Yamake, Mika, disse à CNN que o marido "saiu com o telemóvel. Teve de deixar tudo o resto para trás".

"Telefonou-me de dentro da casa e disse-me que tinha visto fumo a sair. Fiquei aliviada por ele estar a salvo", disse ela.

Sophie Jeong, Teele Rebane, Mayumi Maruyama e Eric Cheung da CNN contribuíram para a reportagem.

Fonte: edition.cnn.com