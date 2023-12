Mike Grier torna-se o primeiro diretor-geral negro na história da NHL

Os Sharks afirmam que Grier, que passou quase toda a sua vida no jogo como jogador e, mais tarde, como treinador, olheiro e executivo, terá "autoridade geral sobre todos os aspectos das operações relacionadas com o hóquei dos Sharks".

Durante a sua carreira de 14 épocas na NHL como jogador, participando em mais de 1.000 jogos, Grier jogou três anos nos Sharks. Foi capitão suplente da equipa e marcou 78 pontos (35 golos e 43 assistências) durante a sua passagem pela equipa.

"Estou extremamente orgulhoso e grato por me ter sido dada a oportunidade de ser o diretor-geral dos San Jose Sharks", afirmou Grier num comunicado de imprensa.

"Juntamente com a minha equipa, estou ansioso pelo desafio de construir uma equipa rápida, competitiva e trabalhadora que os adeptos dos Sharks gostem de ver e de que se orgulhem. Uma das coisas que mais me lembro de jogar em San Jose é a vantagem de jogar em casa que os nossos adeptos proporcionam através da sua paixão e energia, fazendo do SAP Center um dos edifícios mais difíceis de jogar", afirmou Grier.

A gestão executiva no desporto profissional é de família.

Grier, 47 anos, é o irmão mais novo do gerente geral do Miami Dolphins, Chris Grier. O irmão mais velho está na equipa da NFL há mais de 20 anos e dirige as operações de futebol desde 2016.

O pai, Bobby, é um treinador, olheiro, executivo e conselheiro de longa data na Liga Nacional de Futebol Americano.

Leia também:

Fonte: edition.cnn.com