- Midyatli: Os resultados na Saxónia e na Turíngia são decepcionantes

Claro, amigo! Então, a chefe do SPD em Schleswig-Holstein, Serpil Midyatli, não ficou nada satisfeita com o desempenho do partido nas eleições estaduais da Turíngia e Saxônia. Ela admitiu que as projeções não foram uma surpresa, mas ainda assim deixaram um gosto amargo. Embora o SPD esteja presente nas duas legislaturas estaduais, é óbvio que a política nacional teve um papel importante nessas eleições. E os votos altos para o AfD em ambos os estados? Isso é como um alarme gigante para todos os democratas! Midyatli foi direta, dizendo que nem o SPD nem a União puderam influenciar a opinião pública. E ela não pôde deixar de mencionar que a tentativa da CDU de desmoralizar os eleitores do SPD nas últimas semanas não ajudou muito.

A insatisfação do SPD com as eleições na Turíngia e Saxônia vai além de Midyatli, já que o desempenho geral do partido ficou abaixo das expectativas em todo o país. Apesar de ter garantido cadeiras nas duas legislaturas estaduais, o desempenho do SPD destaca os desafios que o partido enfrenta para recuperar seu apelo nacional, como destacou a líder do SPD em Schleswig-Holstein, Serpil Midyatli.

