Michael Vaughan, antigo capitão da seleção inglesa de críquete, acusado de ter usado linguagem racista contra Azeem Rafiq

"O painel não está convencido, com base no equilíbrio das probabilidades, de que estas palavras tenham sido proferidas por MV (Michael Vaughan) na altura e nas circunstâncias específicas alegadas", lê-se na decisão do painel.

Vaughan, juntamente com o Yorkshire County Cricket Club (YCCC), o antigo treinador Andrew Gale e cinco antigos jogadores do Yorkshire - Gary Ballance, Tim Bresnan, Matthew Hoggard, Richard Pyrah e John Blain - foram acusados pelo England and Wales Cricket Board (ECB), na sequência de uma investigação sobre alegações de racismo e discriminação feitas por Rafiq em 2021.

Vaughan, que já foi classificado como o batedor nº 1 do mundo, divulgou uma declaração no Twitter dizendo: "Tem sido difícil e perturbador ouvir sobre as experiências dolorosas que Azeem descreveu nos últimos 3 anos.

"O resultado destes procedimentos do CDC não deve desviar a atenção da mensagem central de que não pode haver lugar para o racismo no jogo de críquete ou na sociedade em geral".

Vaughan escreveu que se encontrou com Rafiq e pediu desculpas pela experiência negativa que teve com o clube, mas continua a negar ter feito quaisquer comentários racistas.

"Nunca quis fazer nada que fosse contrário aos esforços genuínos para limpar o jogo de críquete. Espero sinceramente que as pessoas possam compreender porque é que, a nível pessoal, não posso simplesmente aceitar ou pedir desculpa por algo que sei que não fiz."

Vaughan, de 48 anos, foi acusado de ter feito comentários racistas e calúnias a Rafiq, de ascendência paquistanesa, e a três outros jogadores asiáticos antes de um jogo do Yorkshire em 2009.

O júri analisou as provas apresentadas pelo BCE, a entidade reguladora do desporto em Inglaterra e no País de Gales, entre 1 e 3 de março de 2023, tendo as alegações finais sido apresentadas em 7 de março.

A maior parte das provas ouvidas pelo júri dizia respeito a Vaughan, jogador do Yorkshire durante 16 anos antes de se reformar em 2009, uma vez que foi o único arguido que participou na audiência.

O painel acrescentou que as suas conclusões "não prejudicam de forma alguma as afirmações mais amplas" feitas por Rafiq, que detalhou a sua experiência de abuso racial num dos principais clubes de Inglaterra aos legisladores do Reino Unido em novembro de 2021.

Em resposta à decisão do CDC, Rafiq twittou: "As acusações contra sete dos oito réus, incluindo o uso generalizado da palavra 'P', foram confirmadas pelo CDC hoje. Isto vem juntar-se aos outros relatórios, painéis e inquéritos que concluíram que eu e outros fomos vítimas de assédio e intimidação racial na Yorkshire.

"A questão nunca foi sobre indivíduos, mas sobre o jogo como um todo. O críquete precisa de compreender a extensão dos seus problemas e de os resolver. Esperemos que as estruturas do jogo possam agora ser reconstruídas e que o racismo institucionalizado acabe de vez. É tempo de refletir, aprender e implementar a mudança".

O painel disciplinar disse que Yorkshire e Ballance não eram obrigados a comparecer à audiência depois de aceitarem as alegações.

Blain, Hoggard, Gale e Pyrah retiraram-se do processo. O painel, presidido por Tim O'Gorman, considerou que algumas das acusações não foram provadas, mas manteve outras contra Bresnan, Blain, Hoggard, Gale e Pyrah.

Foram considerados em violação das directivas do críquete por terem feito comentários racistas e discriminatórios.

"Nenhuma dessas pessoas pode comportar-se de uma forma ou praticar qualquer ato ou omissão que possa ser prejudicial aos interesses do críquete, ou que possa trazer descrédito ao jogo de críquete ou a qualquer jogador de críquete ou grupo de jogadores de críquete", afirma a diretiva.

Na altura desta publicação, nem Blain, nem Hoggard, nem Bresnan, nem Gale, nem Pyrah tinham feito declarações públicas desde a audiência.

Em 9 de fevereiro, Pyrah emitiu uma declaração no Twitter explicando o motivo da sua retirada, dizendo que tinha "cooperado totalmente" com as investigações conduzidas pelo Yorkshire e pelo BCE, mas acrescentou que os "processos envolvidos não foram abertos, justos ou transparentes" e que as alegações feitas por Rafiq tinham sido "mal tratadas".

No verão passado, Gale emitiu uma declaração em que negava "todas e cada uma" das alegações.

Numa entrevista ao jornal inglês The Telegraph, na semana passada, Blain, ex-internacional escocês, terá descrito as alegações como "perversas", acrescentando que "nunca lhe foi oferecida uma entrevista cara a cara" para apresentar as suas próprias provas.

Uma declaração conjunta do YCCC, da presidente interina Tanni Grey-Thompson e do diretor executivo Stephen Vaughan, afirmava: "Ao longo do processo da Comissão Disciplinar de Críquete (CDC) instaurado pelo Conselho de Críquete de Inglaterra e do País de Gales, o Yorkshire County Cricket Club tem sido movido pela determinação de aprender com o passado. Enquanto clube, tivemos de aceitar e assumir a responsabilidade pelas questões culturais que permitiram que o comportamento racista e discriminatório não fosse contestado.

"Em fevereiro, aceitámos quatro acusações alteradas relativas a condutas que podem ser prejudiciais aos interesses do críquete e/ou que podem desacreditar o BCE e/ou o jogo de críquete, todas ocorridas entre 2004 e 2021. Isto resolveu a responsabilidade do Clube, e não participámos nas audiências do CDC no início de março.

"Não cabe ao Clube comentar as decisões mais alargadas tomadas pelo Painel. O nosso objetivo continua a ser a obtenção de uma sanção razoável e, na devida altura, apresentaremos as nossas observações ao painel do CDC", acrescentaram.

Fonte: edition.cnn.com