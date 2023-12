Destaques da história

Michael Schumacher: O legado do sete vezes campeão de F1 continua vivo

Schumacher é vital para o sucesso do título da Mercedes

Iniciativa "Keep Fighting" lançada pela família

O filho Mick quer seguir o pai na F1

A lenda da Fórmula 1 tem sido creditada como tendo ajudado a lançar as bases para os três anos de domínio da Mercedes, que culminaram com dois títulos mundiais para Lewis Hamilton em 2014 e 2015 e um primeiro para o compatriota de Schumacher, Nico Rosberg , em 2016.

O antigo chefe de equipa da Mercedes, Ross Brawn, diz que Schumacher teve uma influência importante na equipa, que também ganhou três títulos consecutivos de construtores.

O alemão tomou a decisão surpreendente de sair da reforma para pilotar para a equipa em 2010, permanecendo durante três épocas antes de se reformar novamente e ser substituído por Hamilton.

"Michael, com certeza, contribuiu para a organização e a estrutura que levou ao sucesso na Mercedes", disse Brawn, que criou os sete títulos mundiais de Schumacher com a Benetton e a Ferrari como diretor técnico das equipas, à CNN.

"Ele ajudou a criar o sucesso que tivemos na Ferrari e continuou essa abordagem na Mercedes".

De acordo com Brawn, um dos pontos fortes de Schumacher foi o facto de ter passado algum tempo na fábrica a trabalhar com a equipa de apoio na preparação para a corrida.

"Com o seu conhecimento e maturidade, sentar-se com um grupo de aerodinamicistas, dinamistas de veículos ou pessoal dos pneus e explicar o que era necessário era inestimável. Ele foi fundamental na criação dos sistemas que contribuem para o sucesso que a Mercedes tem hoje", disse Brawn.

O estado de saúde de Schumacher ainda não é claro, tendo sofrido graves lesões na cabeça num acidente de esqui em 29 de dezembro de 2013.

O piloto de 47 anos continua a receber tratamento especializado em sua casa na Suíça.

A sua empresária Sabine Kehm disse num comunicado este mês: "A saúde de Michael não é um assunto público e, portanto, continuaremos a não fazer comentários a esse respeito".

A família Schumacher - a mulher Corinna, a filha Gina-Maria (uma cavaleira de competição) e o filho Mick - lançou a iniciativa "Keep Fighting" antes do Natal com o objetivo de reunir as pessoas inspiradas pelo lendário piloto.

"O objetivo é unir as pessoas que se inspiram na carreira e no carácter de Michael Schumacher e encorajá-las a continuar a lutar e a nunca desistir", anuncia a declaração de missão no sítio Web oficial.

"Keep Fighting também tem como objetivo espalhar a energia positiva que os apoiantes de Michael expressaram a ele e à família Schumacher ao longo de tantos anos, e procura canalizar essa energia positiva como uma força para o bem."

Há também outro raio de esperança na família Schumacher, uma vez que Mick, de 17 anos, continua a impressionar na sua carreira no desporto automóvel.

O adolescente terminou em segundo lugar nos campeonatos italiano e alemão de Fórmula 4 com a influente equipa Prema Powerteam.

O plano é passar para a Fórmula 3 em 2017, embora isso ainda não tenha sido confirmado.

Mick postou uma foto no Instagram posando com o novo campeão mundial Rosberg, com a legenda atrevida: "Muitos parabéns Nico, também queria que soubesses que em breve vou conquistar esse troféu..."

Especula-se que Mick possa eventualmente juntar-se ao programa de pilotos juniores da Mercedes, que acelerou os estreantes na F1 de 2016, Pascal Wehrlein e Esteban Ocon.

Brawn disse que seria "muito especial" se Mick pudesse eventualmente chegar ao topo do desporto automóvel e seguir o seu pai na Fórmula Um.

"Mick é um cara adorável", acrescentou Brawn com um sorriso. "Eu vejo Corinna e Mick periodicamente e nós conversamos.

"Eu me interessei pela carreira dele e sou uma caixa de ressonância se eles quiserem algum conselho. Quando o Mick estava a fazer Fórmula 4, houve alguma discussão sobre as equipas com que ele devia ir.

"Mas eu não diria que dei uma contribuição significativa, para além de os apoiar quando precisam."

Brawn, no entanto, como muitos dos fãs globais de Schumacher, continua a acompanhar de perto o progresso de Mick.

"Com o acidente de Michael, não foi só ele que sofreu, a família também", acrescentou.

"O facto de a família estar a conseguir o que conseguiu, não só com o Mick mas também com a Gina-Maria e os seus cavalos, é uma prova da força da família e da Corinna."

