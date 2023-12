Destaques da história

Michael Schumacher inundado de mensagens de boa vontade no seu 50º aniversário

Michael Schumacher faz 50 anos

O grande astro da F1 sofreu ferimentos graves na cabeça num acidente de esqui em 2013

A sua família tem sido inundada com votos de felicidades

O sete vezes campeão de F1 sofreu ferimentos graves na cabeça num acidente de esqui em 29 de dezembro de 2013 e a sua família continua a proteger-se ferozmente para não revelar detalhes sobre o seu estado físico. Ele continua a receber tratamento especializado em sua casa na Suíça.

O campeão de Fórmula 1 Michael Schumacher

As redes sociais foram inundadas com mensagens de aniversário na quinta-feira, lideradas pelo atual campeão mundial Lewis Hamilton, que publicou um tweet para a sua "inspiração".

"Desejo-te um feliz aniversário, Michael. 50 anos de vida e um legado que durará para sempre. É uma honra poder dizer que corri contigo.

"Sempre foste uma verdadeira inspiração para mim e para o mundo inteiro. Continua a lutar, Campeão", escreveu o piloto da Mercedes.

Schumacher tornou-se sinónimo de Ferrari durante a sua ilustre carreira, ganhando cinco títulos mundiais sucessivos entre 2000-2004.

A sua antiga equipa tweetou uma mensagem de apoio ao seu "campeão".

Após uma reforma temporária em 2006, Schumacher regressou quatro anos mais tarde para conduzir para a atual equipa de Hamilton, a Mercedes.

"Há 50 anos, nasceu uma estrela. Uma estrela que moldou e mudou a F1 para sempre. Que quebrou recordes, redefiniu a excelência e ajudou a lançar as bases para o nosso sucesso futuro", tweetou a equipa Mercedes.

"Gostaríamos de enviar os nossos melhores votos a Michael no seu 50º aniversário".

O atual piloto da Ferrari, Sebastian Vettel, que ganhou quatro títulos mundiais, partilhou uma fotografia no Instagram dele em criança a posar com Schumacher.

O presidente da FIA, Jean Todt, tweetou: "Pensamentos carinhosos para Michael @schumacher , o maior campeão da história da @F1, com recordes ininterruptos".

Uma aplicação oficial de Schumacher - que será um "museu virtual" das conquistas do piloto - foi lançada para homenagear o piloto que garantiu um recorde de sete campeonatos e 91 vitórias em corridas.

"Estamos muito felizes por celebrar o 50º aniversário do Michael convosco e agradecemos do fundo do coração por podermos fazer isto juntos. Como prenda para ele, para vocês e para nós, a Keep Fighting Foundation criou um museu virtual", refere o comunicado.

"A aplicação é mais um marco no nosso esforço para fazer justiça a ele e a vocês, os seus fãs, celebrando os seus feitos."

Fonte: edition.cnn.com