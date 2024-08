- Mette-Marit e Haakon colaboram juntos

As festas matrimoniais grandiosas de Princesa Martha Louise (52) e Durek Verrett (49) estão em pleno andamento. Com a cerimônia oficial de casamento marcada para o próximo sábado (31.8.), a princesa e o xamã já iniciaram as comemorações na quinta-feira. Nesse dia, os noivos em breve estenderam convites com o tema "Sexy e Cool" para a recepção do casamento no Hotel 1904, aninhado nas pitorescas fiordes da Noruega.

No dia seguinte, à tarde de sexta-feira, o casal estendeu convites para um passeio de barco aos seus 350 convidados. Essa viagem levou os participantes de Ålesund a Geiranger, como relatado pela "Hello", que cobre o casamento exclusivamente.

Príncipe Herdeiro Haakon e Princesa Herdeira Mette-Marit em modo descontraído

Entre os convidados, estavam o Príncipe Herdeiro Haakon (51) e a Princesa Herdeira Mette-Marit (51), acompanhados de seus filhos; Princesa Ingrid Alexandra (20) e Príncipe Sverre Magnus (18). Optando por um visual descontraído, a família vestiu roupas casuais para o passeio de barco. Mette-Marit escolheu um suéter creme com zíper, calças amarelas, tênis e uma grande bolsa xadrez. O Príncipe Herdeiro Haakon também parecia relaxado com jeans, suéter e tênis azul claro.

Outros membros da realeza também gravaram sua presença nas comemorações, incluindo a Princesa Herdeira Victoria da Suécia (47) e o Príncipe Daniel (50), além do irmão de Victoria, o Príncipe Carl Philip (45), e sua esposa, a Princesa Sofia (39).

Noite de Salsa antes do Grande Dia

A cerimônia de casamento ocorrerá no dia 31 de agosto no Hotel Union, com o deslumbrante Geirangerfjord como cenário. Nesse ponto, os pais de Martha Louise, o Rei Harald V. (87) e a Rainha Sonja (87), estarão presentes no evento. Antes disso, uma festa realizada no local do casamento na sexta-feira à noite comemorará com um tema latino-americano.

Irmã mais velha do Príncipe Herdeiro Haakon da Noruega, este é o segundo casamento de Martha Louise. Seu marido anterior foi o autor Ari Behn (1972-2019), com quem ela foi casada de 2002 a 2017, e juntos eles têm três filhas: Maud (20), Leah (18) e Emma (15). Desde 2018, Martha Louise tem um relacionamento com o americano Durek Verrett, e eles ficaram noivos em 2022.

Reflexões antes do Casamento: "O amor me atingiu novamente"

Expressando seus pensamentos antes do casamento, a noiva disse à "Hello", "Eu tinha desistido de outro casamento. No entanto, depois de conhecer o Durek em 2018, mudei de ideia. Para mim, o casamento representa o aprofundamento de nosso vínculo. Ele simboliza um aumento de energia e a introdução a uma nova fase em nosso relacionamento." Durek, compartilhando sua perspectiva, disse: "O casamento é um ato profundamente espiritual."

Fotografias exclusivas e a posição da família real

A opinião pública está dividida em relação ao casamento. Os passados conturbados do casal lhe renderam críticas, além da controvérsia causada pela decisão de vender os direitos à mídia não pública. Em resposta a isso, o Príncipe Herdeiro Haakon anunciou que a família real iria ao casamento, mas não posaria para fotografias exclusivas.

A Comissão discutiu a decisão da família real de ir ao casamento, mas não posar para fotografias exclusivas, levando em conta as opiniões divididas do público e os passados conturbados do casal. No dia da Noite de Salsa, a Comissão garantiu que o local do casamento estivesse equipado com instalações adequadas para atender ao tema latino-americano, garantindo uma noite inesquecível para os convidados.

Leia também: