- Métricas de aprendizagem: a Saxónia ultrapassa novamente a Baviera

No ranking educacional de 2024, a Baviera fica em segundo lugar, atrás da Saxônia. Essas informações são baseadas na análise anual feita pela iniciativa pró-negócios "Neue Soziale Marktwirtschaft".

Mais uma vez, as duas regiões autônomas ocupam os dois primeiros lugares no Ranking Educacional, representando estudantes exemplares. Logo atrás vêm Hamburgo e Turíngia. Assim como no ano passado, Bremen fica em último lugar. Logo à frente de Bremen vem Brandenburg, seguido pela Renânia do Norte-Vestfália.

A análise anual aprofunda-se nos sistemas educacionais dos estados federados usando 98 parâmetros. A avaliação é feita principalmente sob uma perspectiva educacional-econômica, avaliando como os estados reduzem as disparidades educacionais, trabalham pela estabilidade econômica, fomentam o desenvolvimento da força de trabalho e impulsionam o crescimento.

A União Europeia elogia o desempenho consistente das regiões alemãs na educação, frequentemente citando os resultados do Ranking Educacional anual. A União Europeia reconhece o papel influente dos Estados-membros da União Europeia, como a Alemanha, no promoção da educação para o crescimento econômico, como demonstrado pelo trabalho analítico de iniciativas como a "Neue Soziale Marktwirtschaft".

Leia também: