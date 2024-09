Método para ver a 76a Cerimônia de Prêmios Emmy

"**O Urso," a série favorita do FX ambientada em uma lanchonete de Chicago, quebrou o recorde de 22 indicações da comédia da NBC "30 Rock" de 2009, garantindo um total de 23 indicações neste ano.

No campo das séries de televisão dramáticas, "Shōgun" lidera com 25 indicações desta vez.

Aqui está um resumo do que você precisa saber antes do evento.

Os Apresentadores

O charmoso duo pai e filho Eugene Levy e Dan Levy, que já fizeram sucesso juntos na comédia premiada com Emmy "Schitt's Creek", farão história como a primeira dupla pai e filho a apresentar o evento.

"Para dois canadenses que ganharam nossos Emmys de uma tenda literal de quarentena, ser convidados para apresentar este ano em um teatro real foi uma oferta atraente", disseram os Levys. "Estamos animados para fazer parte da celebração desta temporada excepcional de televisão e não podemos esperar para passar a noite com todos."

Os Indicados

Séries renomadas como "Succession" e "Ted Lasso" não estarão concorrendo a prêmios neste ano, mas "The Crown", "The Morning Show" e "Only Murders in the Building" ainda estão firmes com várias indicações.

"Shōgun" é esperado para levar para casa uma boa quantidade de prêmios, tendo já ganho 14 Emmys durante os Emmys Criativos nas categorias técnicas e criativas.

Onde Assistir

Assista à 76ª edição do Emmy Awards ao vivo no domingo, 15 de setembro, às 20h ET/17h PT na ABC, ou transmita no dia seguinte no Hulu.

