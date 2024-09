Eleições Nacionais de 2025 - Merz recusa participação na campanha eleitoral da coligação sindical

A União, segundo comentários do líder da CDU Friedrich Merz, planeja participar das eleições nacionais em 2025 sem demonstrar favoritismo em relação aos potenciais parceiros de uma aliança governamental. Merz afirmou: "Não vamos embarcar em uma campanha de coalizão", informando à Agência de Notícias da Alemanha antes de uma reunião do executivo da facção da União em Neuhardenberg. Em vez disso, eles concorrerão pelo CDU e CSU, buscando o melhor resultado possível para si mesmos. Merz expressou reservas em relação aos partidos atuais da coalizão governamental, os Verdes e o FDP.

Merz: Desapontado com a situação atual do FDP

Merz manifestou sua decepção com o FDP, prevendo que eles podem não conseguir obter um assento no Bundestag novamente. "Lamentaria isso", declarou. "Mas se o FDP obter quatro por cento nas eleições nacionais, isso será quatro por cento demais, pois eles não estariam conosco". Caso o FDP consiga alcançar oito ou nove por cento, ainda haveria espaço para consideração. "Para ser honesto, não tenho grandes esperanças para esse FDP", continuou Merz. "O que estou vendo agora sugere que o FDP está novamente à beira do colapso".

Crítica aos "Verdes atuais"

Merz compartilhou a crítica do líder da CSU, Markus Söder, em relação aos "Verdes atuais" e sua "política atual" em Berlim. Ele os descreveu como um partido que menospreza as pessoas, falha na política econômica e fica preso à sua "velha ideologia verde". Não haveria acordo para colaboração dentro do CDU com os "Verdes atuais". O futuro permanece incerto até o próximo ano.

Merz reiterou: "Não faremos uma aliança com a AfD ou o Partido da Esquerda, caso ainda exista. Temos resoluções claras da conferência do partido sobre isso".

Decisão sobre a candidatura à chancelaria "será tomada conjuntamente"

Preparando-se para a decisão iminente sobre o candidato à chancelaria da União, Merz mencionou: "Markus Söder e eu discutiremos isso em breve". Isso envolverá conversas com os presidentes estaduais do CDU. "Eventualmente, os dois líderes dos partidos CDU e CSU elaborarão uma proposta conjunta, que então será implementada juntos. O acordo alcançado por Markus Söder e eu há dois anos e meio ainda está em vigor". Merz confirmou que a decisão será finalizada "quando agosto terminar".

Retiro após as férias parlamentares com foco na migração

Após o recesso parlamentar de verão, a liderança da facção da União se reunirá em Neuhardenberg, Brandenburg, para um retiro de dois dias. Os principais temas de discussão serão segurança interna, migração e o estado moderno, como anunciado anteriormente. Entre os participantes esperados estão o Presidente da Polícia Federal, Dieter Romann, e o pesquisador de migração Ruud Koopmans, da Universidade Humboldt de Berlim. O estado de Brandemburgo terá eleições estaduais em 22 de setembro.

O retiro ocorre pouco antes de uma possível segunda reunião sobre migração do governo federal, da União e dos estados. A liderança da facção da União deve reafirmar sua posição de que a imigração para a Alemanha precisa diminuir significativamente para isso. Para alcançar isso, o CDU e o CSU consideram o controle das fronteiras e a rejeição de refugiados cujos procedimentos de asilo pertencem a outro membro da UE absolutamente essenciais.

Em um evento de campanha em Brandenburg an der Havel na quarta-feira à noite, Merz estabeleceu um prazo: "Se o governo federal não nos fornecer uma declaração vinculativa até a próxima terça-feira de que a imigração descontrolada nas fronteiras cessará e aqueles que ainda chegarem serão rejeitados nas fronteiras alemãs, então as conversas com o governo federal são inúteis".

