Merz propõe uma redução gradual das taxas de imposto.

O potencial candidato à chancelaria da União, Merz, enfatiza repetidamente a necessidade de reduções na taxa de imposto de empresas. Ele garante que isso ocorrerá sob sua liderança, mas em várias fases, ele esclarece. No entanto, ele não está confiando apenas nessa promessa para vencer a eleição contra o Chanceler Scholz, mas em outro fator.

Dadas as restrições fiscais no nível nacional, o candidato à chancelaria da União, Friedrich Merz, não vê espaço para reduções substanciais de impostos. "Não estamos promovendo cortes drásticos de impostos", disse Merz ao Süddeutsche Zeitung (SZ) em uma entrevista, quando questionado sobre o financiamento de alíquotas fiscais amplas.

Em vez disso, Merz defende menores reduções fiscais para empresas de forma incremental. "Proporemos medidas práticas para uma reforma do imposto de empresa que poderiam ser implementadas em várias etapas", disse ele. O que as empresas mais precisam é de previsibilidade. "Se declararmos no início do período legislativo: Esta é nossa agenda para os próximos quatro anos, então a redução das alíquotas é importante, mas ainda mais crucial é a garantia e a previsibilidade para as empresas. Buscamos uma agenda que beneficie os trabalhadores, ou seja, aqueles que se levantam todas as manhãs e contribuem para seus empregos."

Na corrida para a eleição federal, Merz busca se diferenciar do incumbente Olaf Scholz não apenas em termos de políticas, mas também pessoalmente. "Vivi minha vida de forma diferente do Sr. Scholz. Não optei instantaneamente por uma carreira política de tempo integral após um breve período na profissão", disse Merz ao SZ. Se Scholz lançar críticas contra ele por falta de experiência governamental, Merz supostamente responderia: "Tudo bem, e a experiência com você, Sr. Scholz, uma parte significativa da população provavelmente não deseja mais."

Merz destaca sua experiência empresarial. "Tive uma carreira política prolongada, mas também uma carreira profissional longa. Nunca me envolvi em lobby. Trabalhei para duas grandes empresas americanas na Alemanha e tive extensas negociações com empresas de médio porte. Alguém que só já esteve na política falta essa perspectiva de vida."

