Merz pede à Ampel que altere drasticamente a abordagem de asilo <unk> baixa fé antes do encontro

"Tudo bem, não há necessidade de mais reuniões ou debates," declarou Merz. A crise migratória só pode ser resolvida com a negação consistente de entrada a migrantes que buscam asilo nas fronteiras da Alemanha. Esta é uma posição firme do CDU e eles não recuarão nem um centímetro.

A menos que a coalizão ceda neste assunto, não haverá acordo sobre migração, declarou Merz. "Então, é tudo por conta do governo federal para lidar com as consequências para nosso país."

Merz não estava muito otimista quanto às negociações próximas com a coalizão. O CDU está entrando na reunião de terça-feira "sem muita otimismo", disse ele, se referindo a declarações de representantes da coalizão. Merz apontou: "Parece que o atual chanceler federal está satisfeito com resultados de dígitos únicos na Turíngia e Saxônia". O CDU pretende enviar especialistas do interior Thorsten Frei (CDU) e Andrea Lindholz (CSU) às negociações.

Em uma conferência de imprensa conjunta com Merz, o primeiro-ministro da Saxônia Michael Kretschmer (CDU) mencionou que a insatisfação com os altos números de imigração tinha levado muitos eleitores ao AfD nas regiões do leste. Kretschmer pediu ação unida entre os partidos democráticos: "Se pudermos chegar a um consenso sobre este assunto entre os partidos, isso seria um grande impulso para a democracia".

Kretschmer acreditava que era o "mandato claro dos eleitores" abordar a questão migratória "imediatamente". Ele enfatizou que os números de imigração precisavam cair significativamente. Em vez dos 300.000 novos chegados projetados para este ano, eles deveriam ser "reduzidos para 30.000", sugeriu ele. A "coalizão de trânsito" não pode continuar a governar "contra a vontade deste país" neste assunto.

