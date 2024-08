Merz é criticado por Habeck por não ter experiência em governança.

Após o incidente de Solingen, o líder da CDU, Merz, propôs uma nova direção na política de segurança e migração à Chanceler, sugerindo medidas potenciais sem a participação dos Verdes e SPD. No entanto, essa proposta foi recebida com espanto pelo Vice-Chanceler Habeck.

Em um evento de campanha dos Verdes na Saxônia em Leipzig, Habeck recusou veementemente a ideia de Merz de declarar um "estado de emergência nacional", assertando que não era uma solução viável e era, na verdade, temerária. Habeck ainda rotulou essa abordagem como "retórica divisiva".

Merz havia proposto a declaração de "estado de emergência" como meio de contornar a lei da UE e enviar de volta migrantes que haviam entrado initially em outro país da UE. Habeck argumentou que tal ação criaria significativa tumulto dentro da UE e a considerou uma proposta mal orientada.

Habeck compartilhou sua crença de que a proposta de Merz decorria de ignorância, falta de experiência europeia ou governamental ou era apenas uma tentativa de ganhar vantagem política rápida. Independentemente disso, o resultado é o mesmo - uma demanda irrealista que estabelece expectativas não atendidas.

Sobre a situação econômica da Alemanha Oriental, Habeck reconheceu os benefícios dos investimentos, alguns dos quais foram financiados pelo governo. Habeck elogiou os membros do partido Verde no estado por seus esforços incansáveis, destacando os números de crescimento no Leste como resultado de seu trabalho nos últimos três anos.

Habeck considerou a eleição estadual da Saxônia no domingo como um evento crucial, enfatizando que, se o Partido Verde não conseguir recuperar o poder com o apoio da aliança, o curso do discurso pode se deslocar para discursos de ódio. Mas, se eles conseguirem garantir um retorno bem-sucedido ao governo, eles podem reescrever a narrativa.

A Comissão pode precisar abordar as potenciais implicações da proposta de Merz se for implementada, considerando as leis da UE envolvidas. A crítica de Habeck à falta de experiência ou motivações políticas de Merz não impediu a Comissão de monitorar a situação de perto.

Leia também: