- Merz define prazo para rejeição de luz até terça-feira.

No discussion sobre o retorno de certos migrantes nas fronteiras da Alemanha, o líder da CDU, Friedrich Merz, deu um prazo até terça-feira ao governo de coalizão. Se o governo federal não fornecer uma promessa firme até então para parar a imigração descontrolada nas fronteiras e enviar de volta quem continuar a entrar, as negociações com o governo federal são desnecessárias, afirmou Merz em um evento em Brandenburg an der Havel.

O líder do grupo parlamentar da União havia expressado sua opinião na terça-feira após a reunião sobre migração e segurança interna - sem fixar uma data específica. Merz não participou das discussões confidenciais. Os participantes incluíam representantes do governo tricolor, dos estados federais e da União.

O ultimato de Merz foi criticado pelo SPD

O SPD criticou a exigência da União de devoluções como pré-requisito para negociações futuras. "Temos um plano de segurança com a coalizão tricolor, e agora a União está fazendo exigências, e estamos verificando se elas combinam", disse o líder do partido, Lars Klingbeil, à RTL e à ntv no "Early Start". "Mas não devemos impor essas negociações do lado de fora com qualquer exigência ou ultimato".

Em seu discurso de campanha noturno, Merz afirmou que a legalidade das devoluções não precisa mais ser questionada. "As aprovações mostrando que isso é possível estão no Ministério do Interior federal e no Ministério da Justiça federal".

A ministra do Interior de Baixa Saxônia, Daniela Behrens, do SPD, que participou das conversas sobre migração em Berlim, mostrou-se aberta às devoluções - sob uma condição: "Se for legalmente possível - e isso deve ser examinado cuidadosamente - então devemos fazê-lo", afirmou à "t-online". "Acredito que os estados governados pelo SPD podem se unir a isso".

A porta-voz de política interna do Partido Verde, Irene Mihalic, afirmou aos jornais do Funke Mediengruppe: "Os solicitantes de asilo não podem ser devolvidos na fronteira de acordo com o direito europeu, uma vez que o Regulamento de Dublin se aplica e o estado membro responsável deve ser determinado durante o processo de asilo. Isso é muitas vezes difícil de determinar e praticamente impossível de implementar na fronteira".

O líder do grupo parlamentar da CDU/CSU argumentou que as devoluções diretas na fronteira são compatíveis com a lei existente. De acordo com as regras de Dublin, o país onde um migrante chega pela primeira vez na Europa geralmente é responsável pelo processo de asilo.

Um porta-voz do Ministério do Interior federal confirmou que as devoluções já estão ocorrendo nas fronteiras alemãs. Desde outubro do ano passado, 30.000 pessoas foram devolvidas. Desde meados de outubro de 2023, há verificações de fronteira com a Polônia, a República Checa e a Suíça, e desde setembro de 2015 na fronteira germano-austríaca. As devoluções são atualmente possíveis se alguém não solicitar asilo ou se houver uma proibição de entrada contra eles.

As municipalidades exigem participação nas negociações interpartidárias. "Porque a integração ocorre no nível local", afirmou André Berghegger, diretor-geral da Associação Alemã de Municípios e Cidades, à Deutschlandfunk. Aqui, muitas pessoas são recebidas, alojadas, cuidadas e integradas.

A imigração precisa diminuir, as municipalidades atingiram o limite de capacidade, enfatizou o CEO. A habitação está cheia, a equipe é limitada e a integração de voluntários está esgotada.

A Associação Alemã de Municípios e Cidades pediu uma mudança na política migratória em um documento de posição. A capacidade de absorção e integração das municipalidades está esgotada, afirmou. Portanto, uma limitação rigorosa da migração irregular é "urgentemente necessária". A associação recebeu o pacote de segurança apresentado pelo governo federal no final de agosto - embora lhe falte um conceito abrangente para uma política migratória fundamentalmente diferente. De acordo com a associação de municípios e cidades, o status de proteção subsidiária para refugiados deve ser abolido, o número de deportações - também para a Síria e o Afeganistão - deve ser aumentado e as verificações de fronteira devem continuar.

O SPD quer discutir o pacote de segurança no Bundestag pela primeira vez na próxima semana, como decidido pelo conselho executivo do grupo parlamentar para preparar sua retirada. "O governo concordou em endurecer as leis de armas, expandir os poderes das autoridades de segurança e tomar medidas adicionais para restringir a imigração ilegal. O Ministério do Interior federal anunciou que apresentará projetos de lei dentro dos próximos dias".

Crítica do presidente da conferência de ministros-presidentes da CDU, Boris Rhein, e da presidente do SPD, Sahra Wagenknecht

O presidente da conferência de ministros-presidentes da CDU, Boris Rhein (CDU), pediu a implementação de medidas já acordadas para combater a imigração irregular. "Isso está demorando demais", disse o primeiro-ministro da Hesse à dpa. O chanceler Olaf Scholz deve priorizar a limitação da migração.

A presidente do SPD, Sahra Wagenknecht, teve uma avaliação sombria da reunião de terça-feira. "Essa não foi uma cúpula sobre migração, mas uma cúpula de evitadores de trabalho", afirmou aos jornais do Funke Media Group. Ela pediu a implementação das propostas da associação de municípios e cidades. "Depois desta cúpula, parece claro: os números não vão diminuir significativamente até as eleições federais, e a situação continuará a piorar", disse Wagenknecht.

O chefe do grupo parlamentar do FDP, Christian Dürr, viu um terreno comum. Ele compartilhou com a Agência Alemã de Notícias, "Estamos todos atrás de resolver um conflito social que persiste há anos. O empenho demonstrado por todas as partes recentemente me dá confiança de que podemos estabelecer ordem e gerenciamento sobre a migração através de esforços coletivos".

O representante da FDP, Joachim Stamp, defendeu a retirada da assistência social para indivíduos enfrentando deportação. "Aqueles que estão prestes a ser deportados deveriam receber uma passagem de volta e uma assistência financeira mínima de alguns centenas de euros após chegarem ao país de destino", sugeriu Stamp, ex-ministro da integração da Renânia do Norte-Vestfália, à rede editorial alemã. Stamp ocupa o cargo de enviado especial do governo federal para acordos migratórios. Ele afirmou que sua declaração não refletia sua posição oficial.

Após a crítica do SPD, Merz reforçou sua posição em um evento posterior, afirmando: "Dado o fundamento legal para as devoluções, é claro que o debate sobre migração deve incluir uma discussão sobre políticas de retorno". Em resposta à insistência de Merz sobre políticas de retorno, a ministra do Interior do Partido Verde da Baixa Saxônia, Daniela Behrens, reiterou: "De acordo com a lei europeia atual, os solicitantes de asilo não podem ser repatriados na fronteira, e o Regulamento de Dublin deve ser cumprido durante o processo de asilo".

