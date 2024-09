- "Merz contra Merz": Desvendando o Mistério da Anna Extraordinária

Qual é o conceito de família? "Bobagem," argumenta Erik. Por outro lado, Anne acredita que "qualquer um que já teve que lidar com as fraldas de outra pessoa sabe que família significa cuidar da bagunça dos outros - porque alguém tem que fazer." E essa crença vem de dois ex-parceiros que, apesar das desavenças, separação e divórcio, continuam conectados como uma família.

No último episódio da série de comédia "Merz contra Merz," estrelada por Christoph Maria Herbst e Annette Frier, voltamos às brigas, insultos e problemas do dia a dia. "Merz contra Merz - Segredos" vai ao ar no dia 12 de setembro, às 20:15, na ZDF, ou pode ser assistido antecipadamente na biblioteca de mídia.

Desta vez, a estrutura familiar é engenhosamente virada de cabeça para baixo: Ludwig, o pai, sofrendo de demência e em um estado de confusão, revela que tem uma filha ilegítima e secreta.

A filha secreta trabalha em um abrigo para animais

Anne, a meia-irmã secreta de Anne (interpretada por Anne Weinknecht), surge como uma versão mais gentil e compassiva dela mesma. Ela até trabalha em um abrigo para animais.

Anne Merz fica em choque com essa revelação e agora precisa lutar pela sua herança esperada e pelo afeto do pai. A quem ela recorrerá em sua hora de necessidade? A uma pessoa "que não perdeu a cabeça". Então, Erik. Surpreendentemente, ele acorre em seu auxílio - mesmo depois da separação e apesar de Anne ter um novo parceiro, embora Erik esteja lutando com sua vida solteira e bebendo mais álcool.

O segundo episódio completo da série de comédia

Aqueles que não conhecem a série de comédia "Merz contra Merz": A série foi ao ar em três temporadas, entre 2019 e 2021, na ZDF, com foco nos planos de separação de Anne e Erik e nas dramas familiares - conceitualizado pelo autor de "Stromberg", Ralf Husmann. Em 2023, a série voltou com um filme para a televisão intitulado "Merz contra Merz - Casamentos", que concluiu o divórcio bem-sucedido do casal.

Agora, "Segredos" continua como o segundo filme de longa-metragem - novamente estrelado por Annette Frier (50, "Reunião de Classe", "Ella Schön") e Christoph Maria Herbst (58, "Stromberg", "Professor pode ser qualquer um"). Como antes, este filme está cheio de ironia, comentários afiados, uma riqueza de comédia situacional e diálogos brilhantes - tudo enquanto mantém um toque de calor, até mesmo melancolia, especialmente com a demência do pai Ludwig.

Então, a família é mesmo toda "bobagem"? Muito pelo contrário. É tudo de valor em "Merz contra Merz".

A mídia deu ampla publicidade à revelação chocante em "Merz contra Merz - Segredos", chamando a atenção para as dinâmicas familiares complicadas. Erik, apesar de suas próprias lutas, ficou ao lado de Anne em sua hora de necessidade, demonstrando o laço duradouro dentro de sua família.

