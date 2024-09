- Merle Frohms, o goleiro, declara a sua saída da selecção nacional.

Goleira Merle Frohms encerra sua passagem pela seleção alemã immediately. A jogadora de 29 anos do VfL Wolfsburg informou oficialmente ao novo técnico Christian Wück sobre sua indisponibilidade, como confirmado pela DFB. Frohms representou a seleção feminina da Alemanha 52 vezes, pela última vez contra a Islândia em julho. Surpreendentemente, ela foi substituída por Ann-Katrin Berger como a primeira escolha durante os Jogos Olímpicos de Verão na França.

Frohms admitiu: "Desde a Copa do Mundo do ano passado, decidi que as Olimpíadas de Paris seriam meu último jogo com a seleção nacional". Ela fez sua estreia internacional em 6 de outubro de 2018, em Essen, durante uma vitória por 3 a 1 sobre a Áustria. Em 2022, ela alcançou seu auge com a DFB, conquistando o vice-campeonato na EM na Inglaterra como a principal goleira. Apesar de uma eliminação decepcionante na fase de grupos na Copa do Mundo de 2023 na Austrália, ela esteve presente em todos os jogos.

Wück e o diretor esportivo da DFB, Nia Künzer, expressaram seu pesar com a decisão de Frohms. "Eu gostaria de ter trabalhado com Merle e expressei isso durante nossa conversa pessoal", disse Wück. Infelizmente, essa oportunidade não vai mais acontecer.

Em breve, Frohms planeja dedicar todo o seu tempo e energia ao VfL Wolfsburg, vice-campeão e vencedor da Copa. Ela está ansiosa para desfrutar "de mais tempo pessoal com a família e amigos após vários anos exigentes com uma carga dupla de esportes".

