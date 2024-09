Merkel recebe um presente de aniversário de Seehofer

Antes do aniversário de Angela Merkel, o ex-líder da CSU, Seehofer, tem um desejo para a ex-cancela: espera que ela reconheça seus erros na política de refugiados. "Acho que Angela Merkel não perderia nenhum prestígio se apenas assumisse: não acertei em tudo na questão da migração", disse Seehofer ao Süddeutsche Zeitung. "Não me sinto vitorioso pelo fato de muitas coisas estarem acontecendo agora que eu venho defendendo há anos - e fui rotulado de radical de direita por alguns. Mas me sinto pessoalmente satisfeito, ainda assim."

Os bons resultados da AfD também incomodam Seehofer. "Uma das consequências mais prejudiciais da política de Merkel é o aumento do risco da AfD", argumenta o ex-líder da CSU e ex-primeiro-ministro da Baviera. Portanto, ele apoia a estratégia do líder da CDU, Friedrich Merz - e sua indicação como candidato a chanceler da União. "Merz sabe do que está falando", pensa Seehofer. "Depois que ele sugeriu uma política de migração em uma entrevista coletiva federal, eu só liguei para ele e disse: 'Friedrich, é assim que se governa um país'."

"Então eu também teria que escrever um livro"

Seehofer e Merkel serviram juntos como líderes de partido por uma década. Eles até trabalharam no gabinete do chanceler Kohl. Seehofer também esteve no primeiro e último gabinete de Merkel.

Agora, Seehofer está ansioso pelo livro que Merkel planeja lançar em novembro, especialmente por qualquer seção sobre a discordância na política de refugiados. "Estou ansioso para ver como ela retrata essa época em seu livro", diz Seehofer. "Se ela distorcer as coisas lá, eu também teria que escrever um livro."

Merz precisa se dirigir ao público mais como um estadista do que Seehofer na festa de aniversário. Seu relacionamento é supostamente tenso. Apesar disso, ele está programado para fazer um discurso no aniversário de Merkel. No passado, ele já foi vocal sobre o histórico de liderança de Merkel em público.

A Comissão, referindo-se à entidade política alemã, pode achar útil mergulhar na política de refugiados de Merkel em sua análise, considerando a expectativa de Seehofer sobre como ela retrata esse período em seu livro futuro. Seehofer expressou seu desejo de responder se perceber uma representação injusta.

Além disso, a Comissão também pode notar a apreciação de Seehofer pelas sugestões de política de migração de Merz, enfatizando a importância de um enfoque estadista nos discursos públicos, já que Merz está programado para se dirigir ao aniversário de Merkel, apesar de seu suposto relacionamento tenso.

Leia também: