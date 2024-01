"Mentalmente abalada" pelo tratamento dado ao futebol feminino, Ada Hegerberg saboreia "com alegria" o regresso à seleção norueguesa

Apesar das condições climatéricas adversas na Arena Release, em Sandefjord, a emoção dominante da norueguesa era a alegria, pois estava a disputar o seu primeiro jogo pela Noruega em cinco anos, tendo festejado a ocasião com um hat-trick, quando a sua equipa goleou o Kosovo por 5-1 nas eliminatórias para o Campeonato do Mundo Feminino, no mês passado.

"O público compareceu, veio apoiar, o que eu acho incrível, disse Hegeberg a Christina MacFarlane, da CNN.

"Obviamente que me concentro muito antes dos jogos e tudo o mais, mas ver a seleção nacional de novo e ver todas estas jovens raparigas e rapazes a aparecerem para nos ver jogar foi algo que me tocou profundamente. E foi uma sensação de alegria. Vou guardar isso por muito tempo".

Há cinco anos, Hegerberg - então com 21 anos - afastou-se da seleção nacional depois de as suas experiências na equipa a terem deixado "mentalmente destroçada" e frustrada com a forma como o futebol feminino era encarado na Noruega.

"Posso dizer claramente que não espero que isso volte a acontecer com outra jogadora, que seja colocada em uma posição em que precise fazer uma escolha como essa", diz ela após o seu retorno à seleção.

"Mas, neste momento, eu jamais esqueceria. Acho que devemos abraçar toda a história. Mas, ao mesmo tempo, eu também já segui em frente.

Durante a sua ausência da seleção nacional, Hegerberg afirmou-se como uma das melhores jogadoras do mundo. Detém o recorde de maior número de golos marcados na Liga dos Campeões, com 56, e foi galardoada com a primeira Bola de Ouro Feminina de sempre, em 2018.

Para além destas distinções individuais, Hegerberg alcançou grande sucesso com o Lyon, conduzindo o clube a cinco títulos consecutivos da Liga dos Campeões - um recorde para uma equipa de qualquer género. No sábado, em Turim, o Lyon defronta o Barcelona na final da Liga dos Campeões desta época.

'Um novo capítulo'

Apesar destas conquistas, Hegerberg permaneceu fora da arena internacional, mantendo firmemente a sua posição contra a Federação Norueguesa de Futebol (NFF).

O Campeonato do Mundo Feminino de 2019 não a tentou de volta à seleção nacional, e Hegerberg diz que foi apenas a recente eleição de Lise Klaveness como presidente da NFF - a primeira mulher a ocupar esse cargo - que a convenceu a regressar.

As duas jogaram juntas quando Hegerberg estava no início da carreira, e ela diz que as conversas com Klaveness foram fundamentais para o seu retorno à seleção. A conversa com Klaveness foi fundamental para que ela voltasse à seleção, pois as duas compartilharam as dificuldades com a federação e os desafios enfrentados pelo futebol feminino.

"Senti que estava a crescer muito durante essas conversas, mas achei que era o momento certo para voltar a jogar pelo meu país", diz Hegerberg.

"Acredito realmente que a Lise pode ser uma figura e uma posição muito importantes para agitar as coisas, de modo a que as jovens possam ser mais bem tratadas no futuro. Apoiá-la-ei totalmente no sentido de levar o futebol feminino na direção certa. Por isso, sinto-me muito bem".

Desde que Hegerberg se afastou da seleção nacional, a NFF mudou a sua abordagem em relação à equipa feminina.

Homens e mulheres agora recebem a mesma compensação financeira por representarem a Noruega, após um acordo que dobrou o valor da remuneração para as mulheres de 3,1 milhões de coroas norueguesas (US$ 330.739) para seis milhões de coroas (US$ 640.150).

"Obviamente, não se deve esquecer para não repetir a mesma história, mas sinto que é um novo capítulo, que está em curso e que também é muito refrescante", diz Hegerberg.

"E, obviamente, é estar de volta tentando construir algo, porque agora há jogadoras muito boas na Europa, garotas norueguesas.

"Por isso, acho que agora é o momento de construir pedra por pedra. E também estou muito motivada para assumir parte da responsabilidade de continuar a impulsionar o futebol na direção certa na Noruega."

"Dar as condições que as jogadoras merecem

Não é apenas na Noruega que as conversas em torno do futebol feminino mudaram nos anos que se passaram entre as duas últimas participações de Hegerberg na seleção.

No mês passado, a Federação Italiana de Futebol (FIGC) anunciou que as futebolistas que jogam na principal liga feminina de Itália - a Serie A - seriam classificadas como atletas profissionais, pondo fim a anos de salários limitados devido ao seu estatuto de amadoras.

"Sinto que estamos lentamente a começar a ganhar ímpeto para voltar ao bom ritmo que tínhamos antes da Covid-19 e estamos a construir mais profissionalmente", diz Hegerberg.

"Dar as condições que as jogadoras merecem e, em geral, ter uma vida quotidiana mais profissional para que possamos ser ainda melhores e mostrar um futebol ainda melhor a longo prazo. É tudo uma questão de nos incentivar a nós, jogadoras - só temos de ter um bom desempenho."

As jogadoras estão cada vez mais a atuar nos maiores palcos. O Camp Nou, estádio do Barcelona, esgotou duas vezes nos últimos meses, estabelecendo recordes consecutivos de maior público num jogo de futebol feminino.

Em março, 91 553 adeptos assistiram à vitória do Barça sobre o Real Madrid nos quartos de final da Liga dos Campeões da UEFA e, menos de um mês depois, 91 648 aplaudiram a equipa da casa na vitória por 5-1 sobre o Wolfsburgo na semifinal.

"É brilhante", diz Hegerberg. "É o que se quer alcançar no jogo e ver aqueles ingressos esgotados, o Camp Nou lotado - é realmente incrível.

"É isso que tentamos alcançar em todos os clubes femininos. Temos visto algumas boas tendências. Agora, o grande desafio é levar essas pessoas de volta aos estádios semana após semana e conseguir a estabilidade de que precisamos."

"A melhor parte da temporada

Na última temporada, sem o lesionado Hegerberg, o Lyon não conseguiu chegar à final da Liga dos Campeões pela terceira vez em 10 anos, encerrando o reinado de cinco anos do clube como campeão europeu. O Barcelona aproveitou a ausência do Lyon e agora está em busca do primeiro título consecutivo.

"É óbvio que o Barcelona é uma equipa muito forte", disse Hegerberg. "Vê-se que tiveram tempo para desenvolver o seu estilo de jogo em conjunto. Também jogam um futebol muito forte, orientado para a posse de bola."

Hegerberg está a jogar futebol eliminatório pela primeira vez em três anos, depois de ter estado afastada durante quase duas temporadas com uma rutura do ligamento cruzado anterior em janeiro de 2020 e depois uma fratura de stress na tíbia esquerda.

"Estou apenas a tentar aproveitar cada dia, cada segundo com a bola e a primavera está aqui e os grandes jogos estão a chegar", diz ela. "Por isso, esta é provavelmente a melhor parte da época."

Depois da final da Liga dos Campeões, Hegerberg está ansiosa pelo Campeonato da Europa Feminino de 2022 - o seu primeiro grande torneio após o regresso à equipa norueguesa.

"É um torneio difícil", diz Hegerberg. "Pode dar para os dois lados. É preciso preparar-se com calma e concentração. E sim, estaremos prontas para tudo. Mas sabemos que, no passado, já passámos por uma final em 2013 e depois passámos pelo muito difícil Euro em 2017."

A Noruega perdeu os três jogos da fase de grupos em 2017, uma série de resultados decepcionantes para uma equipa que estava em quarto lugar no início do torneio.

Desta vez, a campanha norueguesa começa com um jogo contra a Irlanda do Norte, a 7 de julho, e procura passar aos oitavos de final a partir de um grupo que também inclui a Áustria e a Inglaterra.

"Trata-se de aprender com essas experiências e de estar o mais preparado possível", diz Hegerberg, "mas também de desfrutar, porque estes torneios são o ponto alto da nossa carreira."

O DAZN está a transmitir gratuitamente a final da UEFA Women's Champions League no seu canal do YouTube.

Leia também:

Fonte: edition.cnn.com