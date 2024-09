- Menos veículos, mas mais caros, são roubados em Saxe-Anhalt

Em Saxônia-Anhalt, o número de furtos de veículos relatados teve uma ligeira queda em 2023. De acordo com a Associação Alemã de Seguros (GDV), 375 veículos segurados foram levados na região no ano passado, o que representa uma queda de 15 em relação ao total de 2022.

O valor médio pago pelas seguradoras por cada furto em Saxônia-Anhalt foi de cerca de 21.500 euros, de acordo com a associação. Isso representa um aumento em relação aos cerca de 20.000 euros do ano anterior, resultando em um prejuízo total de aproximadamente 8 milhões de euros para as seguradoras. Estatisticamente, havia cerca de 4 casos de furto de carro por 10.000 veículos segurados no estado, o que corresponde à média nacional.

Em todo o país, automóveis no valor de 310 milhões de euros foram roubados em 2023. O dano total chegou a quase o mesmo valor, 310 milhões de euros. Em média, as seguradoras pagaram quase 21.400 euros por cada furto, o que representa um aumento de 6% em relação à figura do ano anterior.

De acordo com a GDV, Berlim apresenta o maior risco de furto de carro. "Berlim continua sendo o epicentro dos ladrões de carro, com um veículo desaparecendo a cada 2 horas em média", observou o CEO da GDV, Jörg Asmussen. A probabilidade de furto de carro é significativamente menor no sul da Alemanha.

Apesar da queda no número de furtos de veículos relatados em Saxônia-Anhalt, os incidentes de furto de carro ainda ocorrem, tornando essencial que os proprietários de veículos tomem precauções necessárias. Infelizmente, o furto de carro continua sendo um problema significativo, com Berlim relatando o maior número de furtos de carro, tornando-se um ponto quente para ladrões de carro.

