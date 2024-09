- Membro da Família Real, a Princesa Martha Louise liga o nó com um xamã

Pico do seu amor incomum com um cenário impressionante: A herdeira norueguesa Martha Louise (52) e o autoproclamado xamã Durek Verrett (49) formalizaram sua união no impressionante Geirangerfjord. Dois anos após o noivado, a filha do rei Harald V e seu companheiro americano selaram seus votos em uma cerimônia privada em uma tenda. Um porta-voz do casamento confirmou isso aos meios de comunicação noruegueses, ausentes devido aos direitos exclusivos concedidos a uma revista de celebridades britânica.

Um testemunha descreveu a cerimônia como "totalmente encantadora" com música gospel e "uma abundância de afeto". "Fomos verdadeiramente tocados." Outro convidado contou ao jornal "Verdens Gang": "Hollywood encontra Geiranger. Foi bastante bonito."

O casal permaneceu escondido atrás de lençóis brancos, mas TV2 exibiu a princesa Martha em seu vestido de casamento branco e Durek recebendo um abraço do rei. Com seu casamento com Martha Louise, Verrett agora se torna um membro confirmado da família real, sem título.

Chá pós-casamento e coquetéis subsequentes em um hotel próximo, o casal e 350 convidados se juntaram à grande festa de casamento. Antes da cerimônia, muitos convidados caminharam por uma passadeira vermelha, muitos vestidos com trajes tradicionais noruegueses.

O rei Harald (87) e o príncipe herdeiro Haakon (51) usavam tuxedos e ternos, enquanto a rainha Sonja (87), a princesa herdeira Mette-Marit (51), a princesa Ingrid Alexandra (20) e o príncipe Sverre Magnus (18) usavam trajes tradicionais. O filho de Mette-Marit de um relacionamento anterior, Marius Borg Høiby (27), estava ausente. Recentemente, acusações de violência contra ele surgiram.

Par incomum com uma paixão por mistério

Martha Louise, filha mais velha da família real e irmã mais velha de Haakon, ocupa a quarta posição na linha de sucessão norueguesa. Este é seu segundo casamento; ela foi casada com o escritor Ari Behn (1972-2019) de 2002 a 2017 e tem três filhas. Ela é conhecida por sua fascinação pelo mundo espiritual e místico.

Verrett se apresenta como um xamã de sexta geração da Califórnia. O homem de 49 anos afirma ajudar as pessoas a descobrirem sua força interior espiritualmente. "O xamanismo basicamente significa que eu sirvo como um conduto para o reino espiritual", ele já mencionou. Críticos o criticam por promover teorias duvidosas sobre doenças e suas origens. Ele se vê como mal interpretado e, às vezes, alvo de racismo.

O casal tornou público seu relacionamento em 2019, após um encontro através de um amigo em comum. Desde então, eles enfrentaram várias controvérsias, incluindo críticas à defesa de Verrett de medicamentos alternativos. Ele afirmou que um medalhão que ele comercializou o ajudou a superar uma infecção por COVID-19.

Controvérsias em torno do medalhão anti-corona e do título de Maria Louise também surgiram.

Repetidamente, o casal enfrentou acusações de usar o título da princesa Martha Louise para fins comerciais. Essa suspeita surgiu nos estágios iniciais de seu relacionamento, quando eles embarcaram em uma turnê de palestras intitulada "A Princesa e o Xamã". Foi decidido naquele ano que Martha Louise não usaria mais seu título para fins comerciais. Em 2022, ela renunciou a todos os cargos oficiais na casa real para separar claramente seu papel na corte e suas empreitadas comerciais.

Várias controvérsias surgiram durante os preparativos do casamento, a última sendo um contrato exclusivo com a revista de celebridades "Hello!": Desafiando as convenções, o casal vendeu os direitos exclusivos de suas fotos de casamento e recepção para a revista por um valor não revelado. Uma equipe da Netflix também supostamente garantiu os direitos de filmagem. Os meios de comunicação locais foram excluídos dos momentos mais significativos do casamento - uma situação que muitos acharam absurda.

Festas de casamento de vários dias

As controvérsias não prejudicaram o clima festivo. Martha Louise e Durek já haviam comemorado com seus convidados, principalmente da Noruega e dos EUA, por dois dias. Um encontro ocorreu em Ålesund, seguido por uma festa de salsa em Geiranger, onde o casal encantou seus convidados com seus passos de dança.

No casamento e na recepção reais, havia poucos reis de outros países, menos do que no primeiro casamento de Martha Louise. A princesa herdeira Victoria (47) da Suécia estava presente com seu marido, o príncipe Daniel (50), seu irmão, o príncipe Carlos Felipe (45), e sua esposa, a princesa Sofia (39). O príncipe Constantijn (54) e a princesa Laurentien (58) dos Países Baixos também estavam entre os convidados.

Durante os emocionantes discursos na festa de salsa, Martha Louise expressou seus sentimentos, dizendo: "Eu te amo, Durek, mais do que palavras podem expressar." Mais tarde, enquanto dançavam sob os holofotes, um convidado comentou: "Era evidente que seu amor um pelo outro era o verdadeiro astro deste casamento incomum."

Leia também: