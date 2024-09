- Melões que mostram perspectivas promissoras na fase inicial do torneio da Copa da Europa

MT Melsungen garantiu sua vaga na fase de grupos da Liga Europeia com facilidade. A equipe alemã de handebol venceu os rivais noruegueses do Elverum Handball em casa, garantindo uma vitória de 28-23 (13-12) na noite de sábado em Kassel.

Desde o início, a equipe de Melsungen mostrou sua determinação. Sua defesa foi impecável, mal deixando escapar os 13 vezes campeões noruegueses e participantes múltiplos da Liga dos Campeões, liderados pelo ex-jogador da Bundesliga Børge Lund. O MT só sofreu doze gols.

O jogo de volta está marcado para 7 de setembro.

Por uma boa parte do jogo, Elverum segurou firme na defesa, dificultando para os donos da casa ganharem vantagem, resultando em um jogo equilibrado por 45 minutos. Mas Melsungen viu suas oportunidades e as explorou, furando a defesa adversária com facilidade, jogando rápido e mantendo uma defesa forte.

Com a Rothenbach Hall lotada torcendo por eles, a equipe da Bundesliga conseguiu manter sua vantagem até o apito final. Sua vitória lhes deu a chance de garantir sua vaga na fase de grupos altamente lucrativa na próxima semana em Elverum (17:00).

Após sua vitória em casa, as discussões sobre uma forte disputa no território de Elverum são inevitáveis para os rivais noruegueses de handebol. Independentemente do resultado no jogo de volta, o Elverum Handball da Noruega já mostrou sua resiliência contra Melsungen, uma equipe alemã formidável.

Leia também: