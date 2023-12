Melo Anthony, estrela da NBA, lança uma coleção de streetwear na Semana da Moda de Nova Iorque

Apresentados durante uma passerelle digital 3D no âmbito da Semana da Moda de Nova Iorque, os sete modelos, reunidos sob o tema da coleção "A Black Future", caminharam como avatares através de um espaço negro num pequeno vídeo online. Os tops marcam o lançamento da nova iniciativa de Anthony, o programa Stayme7o Propel, para apoiar a criatividade negra, que é uma extensão da sua marca de vestuário e estilo de vida Stayme7o.

"O programa Propel surge numa altura perfeita", disse Anthony por telefone, referindo-se ao recente aumento dos movimentos de justiça social. "Toda a gente está a tentar descobrir o que se segue, ou o que fazer. (A ideia de) um futuro negro foi fácil de conceber porque esta é a nossa forma de retribuir, trazendo as pessoas para a frente."

Embora os pormenores da nova iniciativa ainda não tenham sido divulgados, o diretor disse que a moda seria apenas a sua primeira encarnação. O seu objetivo é criar possibilidades para uma variedade de trabalhadores negros criativos, a "comunidade negra carenciada e desprivilegiada", que pode deparar-se com obstáculos financeiros ou outros que poderiam impedir o progresso das suas carreiras. A sua visão mais ampla baseia-se no modelo de "incubadora", afirmou, e Anthony está interessado em apoiar "mentes criativas que têm uma visão e projectos diferentes... pode ser desenhar casas, desenhar mobiliário" ou qualquer coisa que ajude a "reimaginar espaços criativos, a paisagem cultural, com diversidade. E estamos a começar pela indústria da moda".

Também já está disponível uma sweatshirt com capuz Melo x Jordan, que tem o famoso swoosh da Jordan na frente e "A Black Future" escrito nas costas, concebida com a marca homónima de atletismo e calçado de Michael Jordan, e que está a ser vendida em conjunto com a coleção cápsula. Anthony já colaborou anteriormente com a marca de Jordan, incluindo numas sapatilhas de edição limitada da Rag & Bone, e foi o primeiro atleta a obter um sapato com assinatura da Jordan Brand.

Ao escolher os colaboradores, Anthony disse que queria envolver pessoas que já apoiava. "Tentámos ajudá-los se "precisassem de mais recursos ou de mais alcance ou apenas de muita voz, por isso quisemos começar com isso, guiar isso". A lista de sortudos inclui as marcas de streetwear Barriers Worldwide, Does It Even Matter (DIEM) e Tier NYC, Shakira Javonni, que faz designs personalizados, a marca de sustentabilidade Demestik, a marca de roupa masculina à medida Brooklyn Circus e o coletivo de culinária e design Ghetto Gastro.

A exceção notável é, obviamente, Michael Jordan, que recentemente prometeu 100 milhões de dólares para iniciativas Black Lives Matter e é um apoiante do programa Propel e colaborador e parceiro da Stayme7o.

"Penso que é admirável para qualquer figura pública tomar uma posição e usar a sua plataforma como uma ferramenta para desmantelar a opressão sistémica", disse John Gray, cofundador do Ghetto Gastro, sobre a importância de os atletas usarem a sua plataforma para fazer uma declaração ou tomar medidas. A t-shirt de manga comprida do coletivo sediado no Bronx apresenta uma citação da feminista Audre Lorde, "Revolution is not a onetime event" na frente e a palavra "Revolt" rabiscada nas costas.

"A cultura negra informa a cultura global, estamos a afirmar o nosso poder no presente e a trabalhar para um futuro equitativo e com poder", acrescentou Gray.

Embora afirmando que "os atletas sempre se manifestaram" - desde os pugilistas Jack Johnson e Muhammad Ali até ao basquetebolista Bill Russell - também "lhes foi dito que se calassem e fizessem o que fazem e jogassem à bola", disse Anthony.

"Acho que no ponto em que estamos agora, os atletas apercebem-se do poder das nossas vozes e do poder do nosso alcance."

Anthony já fez incursões anteriores na moda, incluindo um desfile na New York Fashion Week em 2018, que foi inspirado em camuflagem, e em 2019, quando fez uma parceria com o designer sul-africano Laduma Ngxokolo para criar uma coleção focada em estampas.

Imagem de topo: Um casaco com capuz concebido pela Jordan Brand em conjunto com a coleção cápsula de "Melo" Anthony

