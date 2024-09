Melania Trump expressa seu orgulho em seu esforço passado como modelo, especificamente referindo-se às suas sessões de fotos nuas.

Por que tenho confiança em meu portfólio de trabalhos como modelo nua? É mais intrigante questionar: Por que a mídia está tão obcecada em criticar minha aceitação da forma humana através de uma sessão de fotos de moda? ela declarou em um vídeo publicado no X.

Sua ex-primeira-dama disse: "Perdemos a capacidade de admirar a beleza do corpo humano? Artistas ao longo da história têm valorizado e sido movidos pela figura humana, evocando sentimentos profundos e admiração."

"Vamos respeitar nossos corpos e manter a forma tradicional de arte de usar nosso ofício como um meio poderoso de expressão pessoal", ela concluiu.

Um representante da ex-primeira-dama não respondeu prontamente a perguntas sobre que críticas da mídia Melania Trump estava se referindo ou se as fotos haviam recentemente chamado a atenção.

O memoir de Melania Trump, intitulado "Melania", deve estar nas prateleiras em outubro, de acordo com a Skyhorse Publishing. Seu escritório descreveu o livro como "uma história poderosa e inspiradora de uma mulher que abriu seu próprio caminho, superou dificuldades e simbolizou realização pessoal".

O modelagem nu de Melania Trump foi destacado durante a campanha de 2016, com o New York Post publicando uma série de fotos nuas - acredita-se que tenham sido tiradas em 1995 e publicadas em uma revista masculina francesa agora extinta - que não haviam sido anteriormente online. A capa da revista tinha a manchete "The Ogle Office".

Na época, Donald Trump disse ao jornal que as fotos foram tiradas para uma revista europeia antes de eles se conhecerem, e que "fotos assim são muito fashion e comuns".

Uma capa de 2000 da revista britânica GQ, com Melania Trump fotografada nua no avião de Trump, também voltou à tona durante aquela campanha. Um ano após sua publicação, a ex-primeira-dama obteve residência legal nos Estados Unidos, recebendo um green card através do prestigiado programa EB-1, de acordo com o The Washington Post.

O ex-presidente e a ex-primeira-dama se casaram em 2005. Donald Trump teve dois casamentos anteriores com modelos: Ivana Zelničková e Marla Maples. Suas muitas empreitadas comerciais também incluíam uma agência de modelos chamada Trump Model Management; ela encerrou as operações logo após ele assumir o cargo em 2017.

Melania Trump manteve um perfil baixo durante a campanha presidencial de 2024 de seu marido, fazendo apenas algumas aparições públicas desde que o ex-presidente anunciou sua candidatura à Casa Branca em novembro de 2022: o lançamento de sua campanha em sua casa Mar-a-Lago, uma breve aparição quando ela o acompanhou para votar nas eleições primárias da Flórida, e sua presença na Convenção Nacional Republicana em Milwaukee neste verão.

Em julho, ela lançou um comunicado após a tentativa de assassinato de seu marido em um comício na Pensilvânia, agradecendo aos agentes do Serviço Secreto e às autoridades de aplicação da lei pela proteção do ex-presidente e expressando preocupação com seus "conterrâneos" após o tiroteio.

Esta mês, a ex-primeira-dama pareceu estar se aproximando do holofote político nos últimos meses da campanha presidencial de 2024, publicando uma série de vídeos políticos nas redes sociais.

Conselheiros da campanha de Trump e aliados próximos disseram que a ex-primeira-dama apoia seu marido e seus objetivos políticos, e que ela tem se concentrado em criar seu filho, Barron. Eles também mencionaram que ela escolhe cuidadosamente suas aparições políticas.

Melania Trump apareceu esporadicamente em eventos privados neste ano, incluindo a realização de um evento de angariação de fundos para um grupo conservador LGBTQ, os Republicanos da Cabana de Madeira, em sua residência do Trump Tower em Nova York em 8 de julho, bem como a presença em um evento de angariação de fundos em abril ao lado de seu marido na casa do investidor John Paulson.

Jackie Wattles, da CNN, contribuiu para esta reportagem.

Em resposta à atenção da mídia em seus trabalhos passados como modelo, Melania Trump questionou se a sociedade perdeu sua apreciação pela beleza do corpo humano. Durante a campanha presidencial de 2016 de seu marido, as fotos nuas de Melania foram amplamente discutidas na mídia.

