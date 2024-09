Melania Trump amplifica seu envolvimento político lançando dúvidas sobre o ataque contra seu cônjuge e os resultados das eleições de 2020.

A ex-primeira-dama fez um movimento incomum de volta ao cenário político nacional esta semana, começando com um vídeo publicado no X na terça-feira. Nesse vídeo, ela expressou dúvidas sobre as circunstâncias envolvendo a tentativa de assassinato de seu cônjuge no verão. Ela questionou: "Por que o atirador não foi apreendido pelas autoridades antes do discurso?" Ela também afirmou: "Há definitivamente mais nessa história, e é crucial desvendar a verdade".

Os preocupações específicas em que ela está concentrada permanecem indeterminadas. Seu escritório não respondeu a um pedido de esclarecimento.

Este vídeo foi um de uma pequena coleção que ela vem compartilhando para promover sua próxima memoir, intitulada "Melania", com lançamento marcado para 8 de outubro.

No domingo, sua conta do X postou um breve vídeo com sua voz, discutindo os resultados das eleições de 2020. Ela mencionou: "Os resultados das eleições de 2020 transformaram nossas vidas para sempre. Eles afetaram nosso padrão de vida, preços de alimentos, custos de combustível, segurança e até mesmo a política internacional. A América está mais dividida do que nunca. Tornou-se evidente que há desafios significativos à liberdade de expressão, como demonstrado pelos esforços para suprimir meu marido".

A memoir marca uma mudança em relação à sua abordagem habitual para a corrida presidencial de 2024, uma vez que seu ex-marido, o ex-presidente Donald Trump, continua sua campanha para se tornar presidente novamente. Ao contrário das esposas tradicionais de candidatos presidenciais de grandes partidos, ela optou por uma campanha mínima. Ela fez aparições breves na lançamento da campanha de Trump em Mar-a-Lago, juntou-se a ele para votar nas primárias da Flórida e foi a principal atração de um evento de arrecadação de fundos para os Republicanos da Cabana de Madeira em Nova York no início de julho. Em abril, ela participou de um evento de arrecadação de fundos com seu marido, hospedado pelo investidor John Paulson.

Durante a Convenção Nacional Republicana, ela não fez discurso, mas apareceu no palco durante a última noite.

Um dia após a tentativa de assassinato de seu marido em Butler, Pensilvânia, ela emitiu uma breve declaração de duas páginas defendendo a união. "Subamos acima do ódio, da vitriolo e das ideias simplistas que incitam a violência", escreveu na declaração de 14 de julho. "Todos nós desejamos um mundo onde o respeito é primordial, a família é primeira, e o amor transcende. Podemos criar esse mundo novamente. Cada um de nós deve exigir que seja recuperado. Devemos insistir que o respeito sirva como base de nossas relações novamente".

Abandonar a vida pública após o mandato é comum para ex-presidentes e cônjuges. No entanto, os cônjuges dos candidatos presidenciais geralmente se tornam mais visíveis para impulsionar as chances de seu parceiro.

Suas aparições e declarações públicas seletivas sugerem que ela o faz apenas quando se sente fortemente sobre um assunto, de acordo com a estrategista republicana Tricia McLaughlin. Ela acrescentou: "Parece que ela fala e se torna mais ativa publicamente quando realmente se sente apaixonada por algo - os eventos republicanos da Cabana de Madeira, o discurso de aceitação de seu marido na convenção e agora esse assunto envolvendo transparência na investigação da tentativa de assassinato".

Suas aparições públicas recentes têm se concentrado principalmente na promoção de sua memoir. Sua equipe enfatiza que ela é seletiva em relação a seus compromissos públicos e se concentra principalmente em criar seu filho, Barron. Apesar disso, eles garantem que ela continua a apoiar a candidatura de seu marido. Mesmo assim, Melania Trump tem descrito a si mesma como uma pessoa reservada.

No entanto, seus últimos posts têm sido mais diretos do que a maioria de suas aparições públicas deliberadas.

Em seu site, o livro é descrito como "a história poderosa e inspiradora de uma mulher que definiu a excelência pessoal, superou adversidades e abriu seu próprio caminho" e inclui "histórias e imagens nunca antes compartilhadas com o público".

O renovado interesse pela política da ex-primeira-dama tem gerado discussões sobre suas motivações e intenções. Seus posts e declarações recentes sugerem um envolvimento mais forte na investigação sobre a tentativa de assassinato de seu cônjuge.

O foco de sua próxima memoir, "Melania", pode não ser apenas em sua vida pessoal, mas também mergulhar em suas opiniões e experiências no cenário político.

