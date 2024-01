Megan Rapinoe presta homenagem a Brittney Griner ao receber a Medalha Presidencial da Liberdade

"A parte mais importante do dia... BG nós amamos-te", disse Rapinoe numa história no Instagram, juntamente com uma imagem em grande plano do detalhe do bordado.

Griner está detida na Rússia desde fevereiro por acusações de contrabando de droga e está oficialmente classificada como "detida injustamente", disse um funcionário do Departamento de Estado dos EUA à CNN em maio.

Na quinta-feira, no mesmo dia em que Rapinoe recebeu a Medalha da Liberdade, Griner declarou-se culp ada de acusações de tráfico de droga num tribunal russo.

Os apoiantes da estrela do Phoenix Mercury pediram a sua libertação por temerem que esteja a ser usada como um peão político no contexto da invasão russa da Ucrânia - um sentimento que Rapinoe também partilhou.

"BG está a ser usada como um peão político e temos de a trazer para casa [sic] imediatamente", escreveu numa história no Instagram.

"Este apelo não muda o facto de @potus precisar e estar a trabalhar arduamente para a levar para casa. Pelo que sei, ela teve de fazer um apelo para manter o processo de a levar para casa o mais depressa possível. BG, estamos contigo".

Alguns especularam que Griner poderia ser libertada e devolvida aos EUA numa troca de prisioneiros, tal como aconteceu com Trevor Reed, um veterano americano detido na Rússia durante três anos antes de ser libertado em abril. No caso de Griner, não há qualquer indicação de que essa troca esteja iminente.

Ainda assim, antes de qualquer potencial troca de prisioneiros, esperava-se que Griner tivesse de ser condenada e também admitir a culpa, disse um alto funcionário dos EUA à CNN. Reed teve de assinar um documento dizendo que era culpado - algo a que resistiu durante quase toda a sua detenção - apenas alguns dias antes de ser libertado, disse o funcionário.

"Faz parte do espetáculo e o documento não tem força ou efeito legal nos EUA. Não tem, efetivamente, qualquer significado", afirmou o porta-voz da família Reed, Jonathan Franks.

O papel de Rapinoe na promoção da igualdade

Rapinoe recebeu a Medalha da Liberdade juntamente com outros 16 galardoados, incluindo a colega atleta olímpica Simone Biles.

Num discurso de apresentação da estrela do futebol, o Presidente Joe Biden elogiou o papel de Rapinoe na garantia de igualdade salarial para a equipa feminina e a sua defesa dos direitos LGBTQ+.

"Sinto-me humilde e verdadeiramente honrada por ter sido escolhida para este prémio pelo Presidente Biden e sinto-me tão inspirada e motivada como sempre para continuar esta longa história de luta pelas liberdades de todas as pessoas", afirmou Rapinoe num comunicado.

"Citando Emma Lazarus, 'Até sermos todos livres, nenhum de nós é livre'".

Maegan Vazquez, Karen Smith e Dakin Andone, da CNN, contribuíram com reportagens.

