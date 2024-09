- Medusas com Chamas agora encontradas no Mar Báltico perto de Rostock

Encontros Espinhosos na Região de Rostock deixaram turistas com irritações cutâneas devido a medusas durante um mergulho no Mar Báltico. De acordo com Manuel Brumme do resgate aquático do Cruz Vermelha Alemão (DRK) em Markgrafenheide, aproximadamente 15 pessoas relataram ter entrado em contato com esses seres marinhas. Felizmente, não foram relatadas reações alérgicas graves entre os afetados.

Ocorrências semelhantes foram notadas há cerca de dez dias em Schleswig-Holstein, e agora medusas apareceram nas costas de Mecklenburg-Vorpommern. Houve até mesmo avistamentos ocasionais na praia de Warnemünde, como relatado pelo jornal "Mar Báltico".

Os turistas são aconselhados a ter cuidado ao nadar

No entanto, esses incidentes não são generalizados ao longo da costa, afirma o funcionário do DRK Brumme. Os turistas devem permanecer vigilantes ao nadar. Os tentáculos invisíveis podem transmitir o veneno das medusas para a pele, causando irritação, queimaduras, náusea ou vômitos, dependendo da quantidade de veneno transmitida. Em casos graves, isso pode resultar em dificuldades respiratórias e problemas cardíacos e circulatórios.

"Interagir com medusas não é sem riscos. Pode ser sábio evitar nadar nas áreas afetadas", sugere Anja Neutzling, porta-voz da Autoridade Estatal de Saúde e Assuntos Sociais (LAGUS) em Mecklenburg-Vorpommern. A autoridade estadual também disseminou um folheto e um panfleto com dicas úteis.

O DRK geralmente gerencia reações cutâneas causadas por medusas através de resfriamento. É aconselhável não remover ou lavar os tentáculos com água fresca, como sugerido pelos funcionários do DRK.

Duzentos e vinte banhistas foram afetados em Scharbeutz

Ao longo do fim de semana, a Associação Alemã de Salvamento de Vidas (DLRG) teve que atender a duzentos e vinte nadadores em Scharbeutz, como relatado pelo "Lübecker Nachrichten". Apenas dois desses indivíduos apresentaram reações alérgicas, exigindo resposta de emergência, explicou o diretor-geral da DLRG Haffkrug-Scharbeutz, Lukas Reuter. A maioria dos nadadores foi assistida usando espuma de barbear.

Surpreendentemente, apenas um dia depois, as medusas foram levadas embora por uma mudança no sentido do vento. Manuel Brumme do resgate aquático do DRK em Markgrafenheide espera que isso aconteça novamente: "O vento mudou, o problema deve diminuir nos próximos dias", ele conclui.

