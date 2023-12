Meadow Walker, filha de Paul Walker, anuncia a separação do marido

Walker anunciou a sua separação no Instagram numa declaração.

"Após três maravilhosos anos de casamento, chegámos a um acordo para nos separarmos amigavelmente", lê-se na declaração. "Esta é verdadeiramente uma decisão unida e esperamos sinceramente que todos possam respeitar os nossos desejos de privacidade".

A mensagem concluiu com: "Mantemos amor e respeito mútuos um pelo outro e continuaremos a apoiar-nos mutuamente".

Walker e Thornton-Allan se casaram em 2021 na República Dominicana, em uma cerimônia com a presença de Vin Diesel e Jordana Brewster. Diesel levou-a ao altar. Walker é filha do falecido ator Paul Walker, que estrelou a franquia "Fast & Furious" ao lado de Brewster e Diesel. Paul Walker morreu num acidente de carro em 30 de novembro de 2013.

No que teria sido o seu 50º aniversário este ano, Walker escreveu sobre o seu pai nas redes sociais: "Feliz aniversário para o meu anjo da guarda. Obrigada pelo teu amor, orientação, amizade, luz do sol e por me teres criado para ver toda a beleza do mundo."

"És a alma mais gentil, humilde, generosa e carinhosa que conheço", acrescentou. "Ensinaste-me desde tenra idade a tratar sempre toda a gente com respeito, a fazer o bem e a cuidar do nosso planeta. Amo-te e sinto a tua falta todos os dias".

Fonte: edition.cnn.com