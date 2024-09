- Mayer apoia a expulsão planejada de transgressores: benéfico para os migrantes

Um indivíduo frequentemente condenado de Apolda, marcado para expulsão, agora está preso, aguardando deportação, de acordo com o anúncio do Ministro do Interior Georg Maier. Este indivíduo será devolvido ao Marrocos na próxima semana. Maier comentou na plataforma X, "É benéfico para os cidadãos de Apolda. É vantajoso para os migrantes que cumprem nossas regras e se assimilam." Como candidato principal dos Social Democratas na Turíngia para as eleições estaduais, Maier tem tido a questão de imigrantes deportáveis como um tema recorrente em sua campanha.

O estrangeiro do Marrocos havia chegado na Alemanha em 2014 e estava sob ameaça de deportação desde 2017. No entanto, os documentos essenciais para sua expulsão estavam indisponíveis. Recentemente, a situação para sua deportação melhorou após vários esforços. O ministério comunicou que "Seu país reconheceu sua identidade e forneceu os papéis necessários."

Caso Controverso Atrai Atenção

O caso do reincidente da região de Weimar causou um alvoroço no estado há algumas semanas. O distrito e a cidade de Apolda enviaram um pedido de socorro ao estado por meio de uma carta aberta, expressando sua preocupação com o procurado por rejeição com múltiplas condenações que representava um sério risco de segurança. De acordo com o ministério, o homem havia cumprido pena na prisão por causar lesões corporais graves e outros crimes. Após sua libertação em 2024, ele continuou sua conduta criminosa.

Atualmente, este indivíduo está sendo mantido em Ingelheim, aguardando deportação. Infelizmente, a Turíngia não possui tais instalações, mas possui uma na cidade da Renânia-Palatinado.



