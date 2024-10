Maya Rudolph, interpretando a vice-presidente Kamala Harris, luta para gerenciar a camaradagem do candidato durante um debate simulado no Saturday Night Live.

No "SNL" this week, mas a atração de fim de semana foi repleta de momentos inesquecíveis. No esboço, Kamala Harris, interpretada por Rudolph, foi acompanhada por Andy Samberg como seu marido Doug Emhoff, o Segundo Cavalheiro. Eles se instalaram em casa, serviram um pouco de vinho e assistiram enquanto Jim Gaffigan voltava a interpretar o governador de Minnesota, Tim Walz, e o membro do elenco de "SNL", Bowen Yang, assumia o papel do senador de Ohio, JD Vance, em um debate.

Em certo ponto, tanto Harris quanto Walz evitaram responder às perguntas, o que fez Rudolph, como Harris, rir nervosamente e comentar: "Tudo bem, tudo bem. Ele está lá fora, fazendo sua coisa, seja lá o que for..."

Quando Yang, como Vance, respondeu a uma pergunta de Heidi Gardner, interpretando a apresentadora da CBS, Norah O'Donnell, com uma resposta que pareceu ensaiada, Walz, como Gaffigan, ficou impressionado e comentou: "Este cara é bom, ele tem uma resposta para tudo." Yang pareceu gostar do elogio.

O esboço passou para um debate civilizado entre os dois candidatos, que acabaram concordando em vários pontos e encerrando com a frase em uníssono: "Essa é uma área em que temos muito terreno comum."

"Take My Breath Away", de Berlin, tocou enquanto ambos os candidatos levantavam as mãos, o que provocou uma risada compartilhada e um momento de conexão na tela dividida, que fez Rudolph, como Harris, cuspir seu vinho em choque, perguntando: "Por que eles são amigos? Por que estão vibrando?!"

Dana Carvey, ex-integrante de "SNL", voltou como o presidente Joe Biden depois de uma semana de ausência, jogando sorvete em Rudolph como Harris enquanto lhe dizia: "Você vai ser uma ótima presidente."

O segmento "Weekend Update" foi apresentado por Nate Bargatze, que havia apresentado pela primeira vez quase um ano antes. A banda Coldplay foi a atração musical.

O programa vai ao ar na NBC às 11:30 p.m. EDT/8:30 p.m. PDT.

Depois do esboço, Kamala Harris e Doug Emhoff decidiram relaxar com um pouco de entretenimento noturno, assistindo ao seu programa de TV favorito. Apesar do debate acalorado, ambos os políticos encontraram alegria no diálogo descontraído e na camaradagem exibida no programa, achando divertido a camaradagem inesperada.

