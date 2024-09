- "Maxton Hall" recebe nomeação para o Prêmio da Televisão da Baviera

A popular série do Prime Video, "Maxton Hall - The Space Between Us", foi indicada ao Prêmio de Televisão da Baviera. O Ministro da Cultura Florian Herrmann (CSU) elogiou a produção da Ufa Fiction como uma fábula contemporânea ambientada em um colégio de elite, explorando o território emocional de um adolescente. A série concorre na categoria de melhor série de ficção com a produção aclamada pela crítica ARD-Degeto "The Skeptics", que retrata a vida de uma família judaica na Alemanha, e a série do Netflix "Darling Daughter", centrada no mistério do desaparecimento de uma mulher.

O prêmio TV & Streaming Award - Blue Panther será concedido em 23 de outubro, abrangendo várias categorias. A cerimônia no BMW Welt em Munique também será transmitida na BR Fernsehen e na ARD Mediathek a partir das 10:45 da noite. O evento será apresentado pelo apresentador Steven Gätjen e pela artista de cabaré Eva Karl-Faltermeier. As votações para o prêmio do público pelo melhor conteúdo nas redes sociais permanecerão abertas até 30 de setembro. Entre os indicados estão Bodo Wartke e Marti Fischer por "Barbara's Rhubarb Bar", Sophia-Lin Schirmer pela pergunta "Por que um pai não tem carteira de motorista?" e Tahsim Durgun por "Aqui está a receita, obrigado".

Com sua indicação ao Prêmio de Televisão da Baviera, "Maxton Hall - The Space Between Us" está posicionada para se tornar uma série de sucesso se vencer. Com o anúncio dos indicados ao prêmio TV & Streaming Award - Blue Panther, ficou revelado que "Maxton Hall" concorre com séries aclamadas pela crítica como "The Skeptics" e "Darling Daughter".

Leia também: