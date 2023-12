Max Verstappen vence o primeiro Grande Prémio de Miami perante um público repleto de estrelas

A vitória reduziu a vantagem de Leclerc sobre Verstappen para 19 pontos no campeonato, enquanto o companheiro de equipa do monegasco na Ferrari, Carlos Sainz, completou o pódio.

Verstappen teve um início rápido no Hard Rock Stadium - que foi palco da primeira de duas corridas nos Estados Unidos nesta temporada - ao ultrapassar Sainz na curva um.

Ele então começou a diminuir a diferença para Leclerc e passou seu rival na nona volta - uma vantagem que ele manteria pelo resto da corrida.

LEIA: O GP de Miami vai ser o Super Bowl da F1, diz Lewis Hamilton a Tom Brady

"É um retorno muito bom", disse Verstappen.

"Eu nem sequer fiz uma largada [nos treinos], então não sabia o que esperar da largada real. Mas tivemos um bom arranque e vi a oportunidade de contornar o lado de fora [de Sainz] na curva um, por isso tentei. Felizmente, resultou."

Havia uma multidão de estrelas no paddock para a primeira corrida de Fórmula 1 de Miami, incluindo Tom Brady, David Beckham e Michael Jordan, que posaram para uma foto juntos ao lado do sete vezes campeão de F1 Lewis Hamilton.

Serena e Venus Williams também estiveram presentes, assim como os músicos Will.i.am, Pharrell Williams e DJ Khaled.

A corrida surge no contexto da expansão contínua da F1 nos EUA, na sequência do sucesso da série da Netflix "Drive to Survive".

Uma terceira corrida americana em Las Vegas será adicionada ao calendário a partir da próxima temporada, juntando-se a Miami e Austin.

A terceira vitória de Verstappen na temporada foi muito disputada, apesar de ele ter liderado a maior parte da corrida. Uma colisão entre Pierre Gasly e Lando Norris na volta 41 accionou o safety car e, quando a corrida recomeçou na volta 47, Leclerc pressionou muito para retomar a liderança.

Mas apesar de ter chegado a meio segundo do seu rival, Leclerc teve de se contentar com o segundo lugar, melhorando o seu registo no campeonato para 104 pontos.

"No reinício do safety car com os [pneus] duros, estávamos muito fortes, mas quatro ou cinco voltas, eles [Red Bull] pareciam estabilizar os pneus numa janela melhor e aí eles são mais rápidos do que nós", disse Leclerc.

Sergio Perez, da Red Bull, terminou em quarto, à frente da dupla da Mercedes, George Russell e Lewis Hamilton.

A temporada de F1 prossegue a 22 de maio, quando Barcelona acolher o Grande Prémio de Espanha.

Leia também:

Fonte: edition.cnn.com