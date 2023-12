Destaques da história

Max Verstappen substitui Daniil Kvyat na Red Bull

Kvyat envolveu-se em dois incidentes recentes com Sebastian Vettel

A Red Bull tomou a decisão de promover o jovem de 18 anos no lugar de Daniil Kvyat, que esteve envolvido em incidentes em pista com Sebastian Vettel em cada um dos dois últimos Grandes Prémios.

Kvyat, de 22 anos, será transferido para a equipa irmã Toro Rosso e os dois permanecerão nas suas novas posições até ao final da época de 2016.

"Dany vai poder continuar o seu desenvolvimento na Toro Rosso, numa equipa com a qual está familiarizado, dando-lhe a oportunidade de recuperar a sua forma e mostrar o seu potencial", disse Christian Horner, o chefe de equipa, num comunicado.

No Grande Prémio da China, a 17 de abril, Kvyat irritou Vettel ao efetuar uma manobra de ultrapassagem agressiva que resultou no choque do tetracampeão do mundo com o seu companheiro de equipa na Ferrari, Kimi Raikkonen.

Depois, na sua corrida em casa, na Rússia, no domingo, Kvyat embateu duas vezes na traseira do carro de Vettel nas duas primeiras curvas, provocando uma tirada furiosa e cheia de palavrões do alemão através do rádio da sua equipa.

Mas Horner aproveitou a oportunidade para expressar sua satisfação em poder permitir que Verstappen, que no ano passado se tornou o piloto mais jovem da história da F1, tivesse a chance de correr pela Red Bull.

"Max provou ser um jovem talento excecional", disse ele. "O seu desempenho na Toro Rosso tem sido impressionante até agora e estamos satisfeitos por lhe dar a oportunidade de correr pela Red Bull Racing.

"Estamos na posição única de ter todos os quatro pilotos da Red Bull Racing e da Toro Rosso sob contratos de longo prazo com a Red Bull, por isso temos a flexibilidade de movê-los entre as duas equipas".

Kvyat é atualmente o oitavo na classificação de pilotos com 21 pontos, mas está a quatro lugares e a 15 pontos do colega de equipa Daniel Ricciardo.

No entanto, o russo registou o único pódio da Red Bull na temporada, ao chegar em terceiro lugar no Grande Prémio da China.

Kvyat vai agora correr ao lado do espanhol Carlos Sainz na Toro Rosso.

Fonte: edition.cnn.com