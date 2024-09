Max Verstappen não para de expressar abertamente os seus pensamentos.

Chefes de Comissário de F1 Dão Aplauso a Verstappen Por Palavrão. Campeão Ri, Hamilton Critica Chefia da FIA.

O "F-bomb" do vocabulário de Max Verstappen o colocou em apuros. O atual Campeão Mundial de Fórmula 1, que descartou a discussão sobre linguagem indecente na quinta-feira com um sorriso descontraído e a chamou de infantil, agora enfrenta serviço comunitário. A decisão veio dos chefes de comissário da Fórmula 1 em Cingapura.

Verstappen terá que realizar "tarefas de interesse público" devido ao uso da expressão "facked" durante uma entrevista coletiva na quinta-feira para discutir o desempenho de seu carro. De acordo com a FIA, essa palavra de baixo calão é "geralmente considerada grosseira, impolite ou ofensiva". Ela é considerada "inapropriada para transmissão" e uma "quebra do Artigo 20 e Artigo 12.2.1.k do Código Esportivo Internacional".

Apesar de Verstappen ter expressado arrependimento por sua linguagem, seu argumento de que o inglês não é sua língua materna e que a expressão não foi usada para ofender só foi até certo ponto. A FIA observou que ele deve ter em mente sua imagem pública e status de modelo, especialmente quando não está sob pressão. Foi considerado um fator atenuante que o uso da expressão de Verstappen não foi dirigido a nenhuma pessoa ou grupo.

Hamilton Fala Contra Sulayem

O presidente da FIA, Mohammed Ben Sulayem, recentemente expressou seu descontentamento com a linguagem usada na Fórmula 1, afirmando em uma entrevista que muitas vezes a encontra vulgar. Ele afirmou que a "palavra F" e outros comentários indesejados não têm lugar no esporte, comparando-os a "música rap" que é mais adequada para esse gênero.

Lewis Hamilton apoiou a mensagem central dos comentários de Ben Sulayem, mas discordou da forma como foram feitos. "O rótulo 'rappers' é altamente estereotipado", disse Hamilton, acrescentando que percebeu um toque de racismo nas palavras do líder da FIA, já que a maioria dos rappers é de origem negra.

Verstappen descartou o desejo de Sulayem como trivial e prometeu não se censurar. "Temos cinco ou seis anos?" questionou o piloto da Red Bull: "Mesmo que uma criança de cinco ou seis anos esteja assistindo, eles ainda vão xingar quando crescerem".

Solução Simples de Verstappen

Verstappen reconheceu que palavrões já são censurados durante as transmissões ao vivo, mas Ben Sulayem ainda achou isso insuficiente. "Precisamos diferenciar nosso esporte da música rap", explicou ele: "Não somos rappers. Eles soltam a 'F-bomb' tão frequentemente quanto a cada minuto. Isso não somos nós. Isso é eles".

Em contrapartida, Verstappen vê a palavra "F" como não intrinsecamente ofensiva. Ele aponta que é apenas uma parte da linguagem e que muitas pessoas, especialmente aquelas cheias de adrenalina, podem proferir comentários desagradáveis sob aquelas condições. Enquanto Sulayem defendia um tom mais elegante, a Fórmula 1 é conhecida por amplificar as emoções dos pilotos. Os meios de comunicação often exibem diálogos de rádio de box, atraindo grande atenção com os clipes virais.

"Provavelmente é para fins de entretenimento que esses destaques são espalhados", sugeriu Verstappen. A solução é simples: pare de transmitir o rádio do box para que ninguém se ofenda com seu conteúdo ou reconheça que nem todos os comentários são floreados.

