Max encontra uma desgraça aguda durante a sua competição.

Baku

Em Baku, a sequência de vitórias do Red Bull chegou ao fim, com a equipe perdendo a liderança do Campeonato de Construtores. O campeão do Red Bull, Max Verstappen, terminou uma posição atrás de seu rival pelo título, apesar de ter largado onze posições à frente. Os jornalistas têm muito o que discutir.

O Oscar Piastri impressionou ao vencer o Grande Prêmio do Azerbaijão, com seu companheiro de equipe e rival pelo título, Lando Norris, subindo da 15ª posição na grade de partida para terminar em quarto lugar. A McLaren agora é a equipe a ser observada na Fórmula 1 e lidera o Campeonato de Construtores. Este é o burburinho na imprensa internacional.

Austrália

The Age: "Dirigindo impressionante surpreende o mundo da F1: Com nervos de aço, Oscar Piastri vence o Grande Prêmio do Azerbaijão. O emergente talento da F1 australiano, Oscar Piastri, entregou um desempenho estelar em Baku, superando o Ferrari Charles Leclerc."

Suíça

Tages-Anzeiger: "Bum! E a queda do Red Bull é completa. Max Verstappen teve um dia desastroso em Baku. Parecia que Sergio Pérez estava assumindo, mas então bum. Os grandes vencedores são Oscar Piastri e McLaren."

Áustria

Salzburger Nachrichten: "McLaren 'errado' vence em Baku. (...) Oscar Piastri, que foi rebaixado para o segundo lugar na equipe antes do fim de semana da corrida, comemorou sua segunda vitória da temporada no domingo. Sergio Pérez e Carlos Sainz colidiram, Max Verstappen teve um dia para esquecer. (...) A Fórmula 1 permanece cativante, emocionante e absolutamente imprevisível em 2024."

Reino Unido

Daily Mail: "Oscar Piastri vence o Grande Prêmio do Azerbaijão em uma corrida emocionante com o 'errado' McLaren. Esta é uma vitória impressionante para ele e serve como um lembrete forte do que poderia ter sido para Lando Norris. (...) Antes do fim de semana, a McLaren confirmou que Piastri abriria caminho para Norris na briga pelo campeonato de pilotos contra Max Verstappen. Mas Piastri provou por que é considerado o próximo campeão do mundo com um desempenho de destaque, garantindo sua segunda vitória no Grande Prêmio sob o sol de Baku."

Mirror: "Lando Norris e Oscar Piastri ajudam a McLaren a alcançar algo que não faz em dez anos. (...) A McLaren garantiu a liderança nas equipes, enquanto Lando Norris manteve suas esperanças no título com uma emocionante recuperação."

Independent: "Oscar Piastri vence o Grande Prêmio do Azerbaijão no domingo. Lando Norris se recuperou de seu desastre na classificação ao ultrapassar Max Verstappen tarde e reduzir ainda mais a vantagem do holandês."

França

Le Parisien: "Oscar Piastri ataca novamente! Após vencer pela primeira vez em sua carreira em 21 de julho na Hungria, o piloto da McLaren venceu seu segundo Grande Prêmio do ano no domingo nas ruas de Baku (Azerbaijão)."

Espanha

Mundo Deportivo: "Disseram que ele tinha o que é preciso para ser campeão, que tinha tudo o que era necessário para escrever muitas páginas gloriosas no futuro da Fórmula 1. E eles não estavam errados. Oscar Piastri, de 23 anos e em sua segunda temporada na Fórmula 1, está no lugar certo na hora certa, tem o melhor carro na grade e brilha após um notável desenvolvimento pessoal desde o início da temporada."

As: "Foi um dia para os atentos no Azerbaijão, especialmente para Piastri, que manteve suas chances após uma única parada nos boxes e surpreendeu Leclerc com uma manobra de ultrapassagem inesperada."

Sport: "O Grande Prêmio do Azerbaijão, a 17ª rodada do Campeonato Mundial de 2024, prometeu surpresas e tensão. E as expectativas foram superadas. Oscar Piastri foi o grande vencedor do dia, e Lando Norris conseguiu minimizar os danos após largar dos fundos."

Países Baixos

AD: "Max Verstappen perdeu mais três pontos e não há sinal de melhora: 'Está ficando difícil'."

Itália

Tuttosport: "Piastri vence em Baku e coloca as 'Papaias' na liderança, enquanto seu companheiro de equipe arranca pontos do campeão."

La Gazzetta dello Sport: "Piastri imparável. (...) O australiano de 23 anos da McLaren foi oficialmente iniciado no clube dos melhores pilotos da Fórmula 1 e venceu um verdadeiramente cativante e incerto Grande Prêmio do Azerbaijão em Baku."

