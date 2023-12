Mauricio Pochettino assume o comando do poderoso Paris Saint-Germain

A notícia era amplamente esperada desde a saída de Tuchel, que foi demitido das suas funções em dezembro, apesar de ter levado o PSG ao título da Ligue 1 e à final da Liga dos Campeões na época passada.

O argentino de 48 anos está desempregado desde que foi demitido pelo Tottenham Hotspur em novembro de 2019, a época depois de ter levado o clube do norte de Londres à sua primeira final da Liga dos Campeões.

Pochettino, que também dirigiu o Espanyol e o Southampton, fez 95 jogos pelo PSG entre 2001 e 2003 durante a sua carreira de jogador.

Pochettino assinou um contrato com o clube parisiense até ao verão de 2022, com opção de prolongamento por mais um ano.

"Estou muito feliz e honrado por me tornar o novo treinador do Paris St Germain.

"Como sabem, este clube sempre ocupou um lugar especial no meu coração. Tenho lembranças maravilhosas, especialmente da atmosfera única do Parc des Princes", disse ele ao site oficial do clube.

"Volto ao clube hoje com muita ambição e humildade, e estou ansioso para trabalhar com alguns dos jogadores mais talentosos do mundo".

Tuchel pagou o preço do lento arranque do PSG na temporada nacional francesa, ficando em terceiro lugar na classificação, mas também circularam notícias de que irritou os proprietários da equipa no Qatar com comentários críticos que fez numa entrevista.

O presidente e diretor executivo do PSG, Nasser Al-Khelaifi, declarou no sítio Web oficial do clube: "O regresso de Maurício enquadra-se perfeitamente nas nossas ambições e será mais um capítulo emocionante para o clube, que os adeptos vão adorar.

"Com a nomeação de Mauricio Pochettino, o Paris St Germain está empenhado em continuar a construir e fazer avançar o clube nos próximos anos".

Pochettino cimentou a sua reputação como um treinador de topo no Tottenham, guiando a equipa para quatro lugares consecutivos entre os quatro primeiros da Premier League inglesa e para a final da Liga dos Campeões de 2019, perdendo por 2-0 para o Liverpool.

Foi o início de um declínio na sorte do Tottenham, que estava a descer de divisão quando José Mourinho o substituiu.

Pochettino, um defensor intransigente nos seus tempos de jogador, tem a reputação de trazer jovens jogadores, incluindo Dele Alli, o médio inglês atualmente em desvantagem no Tottenham e já ligado a uma mudança para o PSG para se reunir com Pochettino.

O treinador herda um plantel de estrelas, incluindo o craque brasileiro Neymar e o herói francês do Campeonato do Mundo Kylian Mbappe, que ficou aquém do esperado na final da Liga dos Campeões de 2020, perdendo por 1-0 para o Bayern de Munique.

A prioridade imediata de Pochettino será restaurar o domínio na Ligue 1, ficando atrás do Lyon e do Lille por um ponto, seguido de um empate decisivo nos oitavos de final da Liga dos Campeões contra o Barcelona.

