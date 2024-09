"Matula" está deixando de fumar

Claus Theo Gärtner interpretou o papel do detetive particular Josef Matula em "Ein Fall für zwei" por 32 anos e mais de 300 episódios, antes do programa terminar em 2013. Ele conseguiu suportar as surras e a violência na tela, assim como suas pausas regulares para fumar, apesar de ter quatro diferentes advogados ao lado de seu personagem. Na vida privada, ele é fumante há impressionantes 66 anos. Mas agora, aos 81 anos, ele está determinado a largar o hábito.

Gärtner procurou ajuda de um médico chinês em Berlim para parar de fumar, de acordo com uma entrevista ao jornal "Bild". O tratamento envolve um patch na orelha, semelhante à acupuntura, mas sem agulhas.

Na entrevista, Gärtner é autocrítico sobre sua incapacidade de largar o fumo, admitindo que gosta disso apesar de sua esposa, Sarah, odiar. No entanto, sua determinação em largar agora deixou ela feliz.

Indo para os 90

Gärtner começou a fumar aos 15 anos, juntando-se secretamente com seus amigos. Ele só conseguiu largar por três meses uma vez, e chegou a fumar até 40 cigarros por dia. Atualmente, ele fuma um maço por dia ou um pouco mais do que isso.

Ele está ciente do dano que o fumo está causando à sua saúde, Gärtner reconhece. "Às vezes eu me pergunto por que ainda estou em forma e não tenho nenhum problema de saúde", disse ele. Mas ele está determinado a ficar saudável e alcançar a idade de 90, especialmente por Sarah, que é 45 anos mais nova do que ele e que ele casou há 16 anos em seu terceiro casamento.

Quando sua hora chegar, Gärtner quer ir pelo caminho de seu pai, disse ele. "Apenas cair morto, no meio da frase." No entanto, ele não quer estar segurando um cigarro na mão como seu pai estava em sua morte.

Apesar de suas pausas regulares para fumar durante sua carreira de ator, Claus Theo Gärtner reconhece o dano que o fumo está causando à sua saúde. Determinado a largar para sempre e alcançar a idade de 90, ele está procurando ajuda de um médico chinês em Berlim, usando um patch na orelha como tratamento.

Leia também: