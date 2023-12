Matthew Stafford obtém a primeira vitória da carreira nos playoffs da NFL com o LA Rams a arrasar o Arizona Cardinals

Stafford, que está em sua primeira temporada com o Rams, depois de passar as 12 primeiras com o Detroit Lions, lançou para 202 jardas e dois touchdowns e correu para outro no último jogo do fim de semana do Super Wild Card da NFL.

O astro recetor Odell Beckham Jr., que assinou contrato no meio da temporada depois de deixar o Cleveland Browns, marcou o primeiro touchdown de sua carreira nos playoffs, além de lançar um passe de 40 jardas em uma jogada de truque para marcar o quarto touchdown do Rams.

O recetor do Rams, Cooper Kupp, continuou sua excelente temporada com um touchdown e 61 jardas recebidas.

Os Rams abriram uma vantagem de 28 a 0 no primeiro jogo dos playoffs no SoFi Stadium, local do Super Bowl 56 no mês que vem.

Depois do jogo, o técnico do Rams, Sean McVay, elogiou a atuação de Stafford em sua primeira vitória em playoffs na carreira.

"Achei que ele fez um ótimo trabalho liderando o caminho", disse McVay. "Para mim, ele continua sendo o mesmo grande jogador, e sempre foi antes deste jogo. Acho que é bom para que vocês não tenham que falar mais sobre isso. É um prazer poder fazer isto com ele. Ele é o nosso líder, e não estaríamos aqui sem ele".

O confronto foi o primeiro jogo dos playoffs da NFL a ser realizado numa segunda-feira desde 1988 e o primeiro a ser realizado no Dia de MLK.

Embora o ataque do Rams tenha funcionado bem durante todo o jogo, a defesa como um todo pode ter sido o MVP da noite.

O quarterback do Cardinals, Kyler Murray, esteve sob constante pressão durante todo o jogo, lançando duas interceptações.

Uma delas foi devolvida pelo linebacker do Rams David Long para um touchdown de três jardas, a menor pick-six da história da pós-temporada da NFL.

O linebacker Von Miller acumulou seis tackles e um sack em sua primeira aparição na pós-temporada desde que ganhou o prêmio de MVP no Super Bowl 50 com o Denver Broncos, enquanto o segurança do Rams Eric Weddle estava jogando em seu primeiro jogo desde que saiu da aposentadoria, tendo jogado pela última vez na temporada de 2019.

Foi uma forma suave de terminar a época dos Cardinals, que foram a última equipa a perder a invencibilidade no início da época e a primeira a alcançar 10 vitórias.

Tendo completado 19 de seus 34 passes para 137 jardas, com duas interceptações e um passer rating de 40,9, Murray chamou o desempenho de "dececionante".

"É dececionante não termos conseguido fazer do jogo um jogo e jogar o futebol que sabemos que somos capazes de jogar, essa é realmente a parte mais dececionante", disse Murray aos repórteres. "Perder é uma coisa, mas quando nem sequer se consegue ser competitivo, é outra coisa.

"Coloquei muito sobre os meus ombros, coloquei muito sobre mim mesmo e sonhar com este momento e depois estar nos playoffs, no primeiro jogo dos playoffs e depois jogar da maneira que joguei, jogar da maneira que jogamos, é - como eu disse - dececionante.

Os Rams viajam agora para a Florida para defrontar os actuais campeões da Super Bowl, os Tampa Bay Buccaneers, por um lugar no jogo do Campeonato da NFC.

