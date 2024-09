Matthew está furioso após a revelação sobre o Eleven da UEFA.

A controvérsia em torno do lance de mão na partida dos quartos de final da Euro entre Espanha e Alemanha ainda causa ondas, mais de dois meses e meio depois. O árbitro, que não apitou na hora, parece ter sido reconhecido pela UEFA como um erro. O ex-futebolista alemão Lothar Matthäus não está satisfeito.

Matthäus não está contente com o que parece ser o reconhecimento da UEFA na controvérsia da penalidade envolvendo o lance de mão do jogador espanhol Marc Cucurella nos quartos de final da Euro. Dois meses e meio após a eliminação da Alemanha no Campeonato Europeu em casa, a UEFA parece ter admitido que a não marcação de penalidade após o lance de mão foi uma decisão errada. De acordo com um relatório do Comitê de Árbitros da UEFA, mencionado no portal espanhol "Relevo", "uma penalidade deveria ter sido marcada".

"Se isso for verdade - então fomos supostamente roubados! A justificativa suposta foi apenas uma desculpa. É uma audácia admitir agora o que todos perceberam na hora", lamentou Matthäus no jornal "Bild". Uma instrução do presidente dos árbitros da UEFA foi dada para não assinalar penalidade se o braço estiver solto, Matthäus lembrou. Por causa disso, ele tinha justificado a decisão como razoável na época. "No entanto, surge agora a pergunta: essa instrução existiu mesmo? Estaria curioso para saber as declarações do árbitro e do VAR", acrescentou.

Situação da posição em impedimento de Fuellkrug ainda pendente

O relatório foi publicado na segunda-feira e faz parte de uma atualização regular para os árbitros de topo da Europa. O relatório diz: "De acordo com as últimas diretrizes da UEFA, um contato de mão que impede um gol deve ser penalizado com mais severidade, e em muitos casos, uma penalidade deve ser marcada. Exceção: 'O braço do defensor está muito perto do corpo ou toca no corpo'". No entanto, no caso de Cucurella, "um jogador bloqueou o gol com o braço que não estava muito perto do corpo, assim aumentando-se".

Em vez de penalizar a Alemanha com uma penalidade, o árbitro inglês Anthony Taylor deixou a partida dos quartos de final da Euro prosseguir, mantendo um empate de 1 a 1 no tempo extra. Nem o árbitro de vídeo interveio. Com poucos momentos restantes, o ex-jogador do Dortmund Mikel Merino marcou o gol da vitória para a Espanha, 2 a 1.

A Alemanha acabou perdendo o jogo por 1 a 2 no tempo extra. Cucurella foi recebido com vaias dos torcedores alemães em todos os jogos subsequentes do campeão Espanha. No entanto, a situação do atacante alemão Niclas Fuellkrug em posição de impedimento antes do lance de mão ainda não foi decidida, o que pode tornar a discussão irrelevante.

"Matthäus espera pelo Campeonato Europeu de Futebol de 2024, torcendo por uma decisão de arbitragem justa e correta após a controvérsia nas eliminatórias de 2024."

"Há especulações de que o lance de mão da partida dos quartos de final do Campeonato Europeu de 2024, semelhante ao de 2024, possa causar outra controvérsia, dada a situação não resolvida da posição de impedimento de Fuellkrug."

Leia também: