Matt Ryan, dos Celtics, "emocionado" após a sua viagem de condutor de Door Dash para a NBA

Na segunda-feira, enquanto caía no chão a atirar uma bola de três pontos para a vitória, observou o voo da bola com apreensão, convencido de que esta iria voar para longe.

"Pensei que fosse para a esquerda e que fosse longa. Era comprida, mas acabou por ser bastante reta", disse o jogador de 25 anos aos jornalistas no final do jogo.

O lançamento de três pontos de Ryan, a dois segundos do fim, levou os Boston Celtics a uma vitória por 111-109 sobre os Milwaukee Bucks na Liga de verão da NBA - uma competição de época baixa para novatos e jogadores afiliados.

"Na verdade, estávamos a tentar fazer uma jogada, mas conseguimos fazer a jogada rapidamente e chegámos a mim e não havia tempo para fazer uma jogada naquele momento, por isso tentei apenas fazer um lançamento e fiquei contente por ter entrado", disse ele.

A carreira incipiente de Ryan no basquetebol tem tido, até agora, muitos altos e baixos. Não foi recrutado no Draft da NBA de 2020, assinou contrato com os Denver Nuggets em 2021, mas o seu contrato foi rescindido duas semanas depois. Em fevereiro de 2022, assinou contrato com os Boston Celtics.

"É muito emocionante, foram 11 meses loucos. Estive em casa durante um ano e meio", disse ele antes de fazer uma pausa para se recompor.

"Não sei se vocês ouviram a minha história, mas há um ano atrás eu estava a conduzir o Door Dash. Estar aqui, fazer parte dos Boston Celtics é especial. É especial."

A contribuição de Ryan para o jogo, para além do seu esforço final, foi considerável. Ele liderou a pontuação dos Celtics com 23 pontos, acertando 7 de 12 arremessos do chão.

"No ano passado, estive sozinho no ginásio durante todo o ano, umas quatro ou cinco horas, à espera de uma oportunidade", disse. "Todas aquelas repetições, todo aquele trabalho. Finalmente tenho a oportunidade de o mostrar."

Fonte: edition.cnn.com