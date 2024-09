Mats Hummels agora tem um gerente diferente.

A Roma teria supostamente ignorado as possíveis regressos de Edin Terzic e Thomas Tuchel, optando por Ivan Juric como seu novo treinador após a demissão de Daniele De Rossi. O clube italiano de futebol está supostamente prestes a apresentar o treinador croata de 49 anos após sua saída do rival da Serie A, Torino FC, durante o verão.

Juric é cotado para iniciar seu mandato com a primeira sessão de treinamento da Roma hoje. De acordo com os relatórios, o proprietário do clube, Dan Friedkin, e o novo treinador concordaram com um contrato até o final da atual temporada, com uma opção de extensão por mais um ano. O duo havia sido ligado aos ex-treinadores da Bundesliga Terzic e Tuchel, ambos com relacionamentos tensos com Mats Hummels durante seu tempo no Borussia.

Sem Direito de Retorno para Terzic ou Tuchel

Apesar de Edin Terzic ter surgido brevemente como favorito para a posição, como sugerido pelo "Corriere della Sera", nem ele nem Tuchel terão a oportunidade de retornar à Roma. Os meios de comunicação italianos "Gazzetta dello Sport" e "Corriere dello Sport" também haviam apontado Terzic como possível sucessor, mas esses planos agora foram colocados em espera.

Apesar de ter encerrado sua passagem pelo BVB de maneira menos do que elogiosa, Tuchel também foi cotado como opção para preencher a vaga de treinador. A Roma ainda busca sua primeira vitória na Serie A após quatro rodadas, com o ex-treinador português José Mourinho sendo substituído por De Rossi em janeiro, que acabou não conseguindo levar a equipe às semifinais da Liga Europa. Hummels, que se juntou à Roma em 4 de setembro e foi trazido por De Rossi, ainda não fez sua estreia na equipe italiana.

A chegada de Hummels não trouxe sorte à Roma, já que eles sofreram um gol nos acréscimos para empatar com o CFC Genoa em sua última partida da Serie A, com o gol de empate ocorrendo no 6º minuto de acréscimo. O defensor alemão deixou o Dortmund no final da temporada passada e assinou um contrato de um ano em Roma há apenas uma semana. Sua próxima oportunidade de provar seu valor na Serie A será quando a Roma enfrentar o Udinese Calcio em casa no domingo.

