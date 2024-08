Máscaras desintegradas, estruturas do ego quebradas

Drama, Choros e Duas Saídas Ousadas: A Selva Está em Modo de Crise no Dia 14. Eric Abruptamente Abandona o Acampamento e Acrescenta uma Última Virada Surpreendente. Apenas Uma Coisa Ilumina a Situação de Forma Positiva: Gigi! O Amável Revela Sua Estratégia de Namoro Ousada!

A tensão está alta! Ou como os acampados colocam, "As máscaras estão caindo". Todo mundo está mostrando suas verdadeiras personalidades. O dia começou de uma maneira deliciosa. Kader exibiu suas habilidades de adivinhação, leu as palmas das mãos de seus companheiros de acampamento e deu uma dica: Gigi vai ser pai de quatro filhos, e Georgina logo vai encontrar um empresário internacional que vai "levá-la embora". Todos desfrutaram do sol radiante e ouviram seus "irmãos e parentes" contarem histórias de atos heroicos e mistérios da vida.

Se ao menos Mola pudesse apresentar seus relatórios de projeto de forma mais suave! Herr Adebisi, o fanfarrão, está "agendado até o final do ano". Ele "deita, canta e pula" e até mesmo embarca no AIDA - que vida absurda e mimada!

O fato de Thorsten, o maior adversário do acampamento, ter sido expulso do acampamento no dia anterior, agora é visto como uma bênção por muitos. Desde que a oportunidade de subir ao trono agora está um pouco mais próxima. No entanto, a ideia de que tudo pode ser perdido em um piscar de olhos também é agora entendida pelo último.

Heróis Verdadeiros Não Fogem

Rapidamente, os acampados enfrentam um novo desafio. Sua obrigação: votar. Abster-se de votar também é uma opção. Claro, heróis verdadeiros não derrubariam seus maiores adversários com táticas covardes. Danni e Elena optaram por nominar Eric - também conhecido como "Giulia 2.0".

Ele vê essas escolhas como "sombrias" e "desonestas", mas não tem poder sobre a decisão. Quando deve deixar o acampamento na manhã seguinte, ele é autorizado a fazer um último pedido. "Eric, duas mulheres entrarão no teste hoje. Quem você escolhe?"

O expulso designa Georgina e Elena, apesar da convicção inabalável de Danni de que seria ela. Recentes tensões entre Eric e Danni surgiram quando ele a chamou de "rata" morando em "luxo", quando isso não era verdade.

De fato, Frau Büchner expressou entusiasmo por uma "férias grátis em Las Vegas" e um Rolex. No entanto, sua vida sofreu um revés após a morte de seu marido e ela teve que trabalhar duro para recomeçá-la. Sua vida entre os comentários cáusticos na internet e os ataques e contestações intermináveis não é nada tranquila.

Um Gigante é Enterrado Vivo

Chegando ao teste, outro golpe pesado. Sonja e Jan explicam as regras para Georgina e Elena. As duas concorrentes agora entendem: apenas uma delas voltará ao acampamento. Infelizmente, o desafio é subterrâneo. Elena tenta, mas não consegue suportar "ser enterrada viva" e invoca a famosa frase. Tremendo e chorando, ela sai de suas masmorras e permite que Sonja a abrace e a console.

"A Máquina" pode ter parado de lutar, mas ela aceita sua derrota como uma campeã: "Eu eliminei Eric. Agora eu tenho o passe de volta." Como um famoso rei da selva já disse, "As regras são as regras. Devemos segui-las."

Infelizmente, a retirada do teste de Elena não deu a Georgina a oportunidade de competir individualmente pela equipe e pelo jantar, buscando a pontuação máxima. Portanto, ela volta rapidamente ao acampamento, onde o acesso emocional de Sarah Knappik sobre a ausência de Mira é tão teatral que ninguém, nem mesmo um pouco, acredita nisso.

O dia 14 termina com duas "saídas". No entanto, devemos nos alegrar, pois Gigi é afetuoso e adora abraçar. Se

